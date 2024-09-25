بشرى تكشف لـ الموجز حقيقة انفصالها: شائعات رايحة جاية

انتشرت بعض الأخبار والاشاعات حول الفنانة بشرى، والتي تفيد بانفصالها عن زوجها خالد نجل زوجة الفنان محمود حميدة، بعد زواج استمر شهر فقط.

حقيقة انفصال بشرى عن زوجها

تواصلت جريدة الموجز مع الفنانة بشرى للتأكد من صحة الاشاعات المنتشره وقالت: دي اشاعات رايحه جايا واحنا كفنانين مش بنخلص من الإشاعات والاقاويل الكاذبة، وما تم نشره ليس له أساس من الصحة، ومش عارفه الناس اللي بتعمل جدل كبير كدا هيستفادو اي.

بشرى تكشف لـ الموجز حقيقة انفصالها: شائعات رايحة جايا

واكدت بشرى أن السوشيال ميديا كل يوم بتطلق الفنانين وتجوزهم وتموتهم، واحنا مش فاضيين عندنا عيال بنربيهم ومدارس داخلة علينا.

وعن أعمالها القادمه قالت: أن شاء الله بحضر لعمل سينمائي وتلفزيوني وايضا عمل دويتو غنائي، يارب ينال إعجاب جمهوري ، ومش هينفع اقول مع مين عشان الحسد، بس قريبا هعلن من خلال صفحتي.

زواج بشرى من نجل زوجة محمود حميدة

وكانت الفنانة بشرى وزوجها نجل زوجة الفنان محمود حميدة، تعرضوا للكثير من الانتقادات وذلك فور الإعلان عن زوجهما بسبب فرق السن بينهما وأيضًا لأن الفنان بشرى تزوجت أكثر من مرة وكانت منذ عامين فقط متزوجة من رجل أعمال وانفصلا في صمت.

وعقب انتشار صور زفافهما، انهالت التعليقات على بشرى وزوجها بأن فارق العمر بينهما ظهر في الصور، ولكنها لم تُعلق إلا عقب فترة عندما تم استضافتها في أحد البرامج، وقالت إن فارق العمر بينهما ليس كما يقول وأن الفارق بينهما عامين أو ثلاثة ليس أكثر.

آخر أعمال بشرى

وكانت بشرى قد طرحت مؤخرًا أغنية «بيني وبينك كلمة» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

ووآخر أعمال بشرى في السينما فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي عُرض في نهاية موسم الصيف الماضي، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.

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