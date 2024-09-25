هند صبري سيدة أعمال وتحب ظافر العابدين..تفاصيل جديدة لـ مسلسل البحث عن علا2

ينتظر عشاق الدراما مسلسل الفنانة هند صبري ،إذ ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا بطولة ظافر العابدين، والمقرر عرضه عبر أحدي منصة العالمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في 2022، تحت عنوان عايزة اتجوز ،ولذلك يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

هند صبري

تفاصيل أحداث مسلسل البحث عن علا 2

تجسد الفنانة هند صبري خلال أحداث المسلسل شخصية علا عبد الصبور ،والتي تتحول إلي سيدة أعمال ذات شأن كبير وتتحمل

مسئوليات عديدة وتدخل في العديد من التحديات بسبب تربية أبنائها والاهتمام بعملها، كما تعيش هند قصة حب مع ظافر العابدين مع تتابع الأحداث.

أبطال مسلسل البحث عن علا2



مسلسل البحث عن علا2 مكون من 6حلقات فقط، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، العمل من بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، أحمد طارق، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، كوكبة كبيرة من النجوم والمسلسل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

العمل من إنتاج هند صبري بعدما تولت مهمة إنتاج الجزء الأول منه كذلك، ويشهد إضافات عديدة في طاقم عمله، أبرزها انضمام ظافر العابدين إلى قائمة الأبطال، وعودة طارق الإبياري الذي يقدم شخصية حازم شقيق هند بالعمل، وذلك بعدما قدم نفس الشخصية من قبل في مسلسل عايزة أتجوز الذي عُرض في 2010.

هند صبري

هند صبري تقارن بين مفترق طرق و رحلة البحث عن علا 2

تحدثت الفنانة هند صبري في أحدي البرامج التليفزيونية عن مسلسل البحث عن علا 2، وقالت إن شخصية علا في المسلسل مازالت تبحث عن ذاتها وتمر بتحديات جديدة تخل توازنها، وانتهينا من موضوع بحثها عن رجل يكون شريك حياتها، حيث أصبحت سيدة عاملة ولها بيزنس خاص، وتملك العديد من المسؤوليات الخاصة بالعمل وتربية الأبناء.

وعن الفارق بينه وبينه مسلسله الأخير مفترق طرق، علقت صبري قائلة : مفترق طرق والبحث عن علا مختلفين تمامًا عن بعض، ولكن التشابه الوحيد بينهما أنها أم ولها أبناء مراهقين، وشخصية أميرة في مفترق طرق أكثر عقلانية من علا.

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