تعرف على موعد عرض مسلسل البحث عن علا 2 والقنوات الناقلة له

موعد عرض مسلسل البحث عن علا 2.. ينتظر الجمهور حالياً عرض الموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا 2"، ويقدم العمل بُعدًا جديدًا لشخصية "علا"، التي تلعب دورها النجمة هند صبري، حيث تجد نفسها في مواجهة تحديات متعددة على المستويين الشخصي والمهني.

هند صبري

وفي السطور التالية يرصد الموجز كل التفاصيل المتعلقة بالعمل، وموعد عرض مسلسل البحث عن علا 2، حيث تتركز القصة حول محاولاتها لإنقاذ مشروعها "فرصة تانية" والاشتباك مع تعقيدات حياتها العاطفية، حيث يدخل ظافر العابدين، في دور شريك جديد، ويعيد تشكيل حياتها، في هذا الموسم، يتم استكشاف مفاهيم الحب، العائلة، والقوة الدائمة التي تتحدى الصعوبات غير المتوقعة ومن المقرر عرضه يوم 26 سبتمبر على منصة نتفليكس.

تفاصيل البرومو الرسمي لمسلسل البحث عن علا 2

البرومو الرسمي للمسلسل يعرض لحظات حساسة من حياة علا، وهي تحاول التوفيق بين كونها أمًا وأدارتها لأعمالها تظهر علا وهي تستضيف شخصًا على العشاء في منزلها بحضور والدتها سوسن بدر وأطفالها، مما يفتح المجال لمناقشة الزواج، ولكن الأمور لا تسير كما توقعت، في مشهد آخر، تخرج علا لتسأل هذا الشخص عن طبيعة علاقتهما، لكن الرد يبقى غير واضح، تُظهر الأحداث أنها تقرر الابتعاد عن الرجال والتركيز على حياتها وأطفالها.

كما يسلط البرومو الضوء على دور طارق الإبياري، الذي يجسد دور شقيق علا، ويعود لمساندتها بعد غيابه، وتظهر تفاصيل جديدة في علاقتها مع ظافر العابدين، حيث تبدأ علا بالشعور بالانجذاب نحوه، بينما تعاني من مشكلات أخرى مع أطفالها الذين يعبرون عن استيائهم من قلة اهتمامها بهم وتركيزها على حياتها العاطفية.

هند صبري وظافر العابدين

أبطال مسلسل البحث عن علا 2

مسلسل البحث عن علا 2 من إخراج هادي الباجوري، وتأليف غادة عبد العال وفريق من الكتاب وهم سيف عمر، زيزيت سعيد، هشام حمزة، وهو بطولة هند صبري ،سوسن بدر ،ظافر العابدين ،واخرون من النجوم ،ومن إخراج هادي الباجوري، وتولت هند صبري وأمين المصري مهمة إنتاجه التنفيذي.

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