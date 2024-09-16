الموسم الثاني لمسلسل البحث عن علا يكشف عن تطورات جديدة بظهور الابياري وظافر العابدين

أطلقت منصة نتفلكس البرومو الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، والذي تعود فيه الفنانة هند صبري لتأدية شخصية علا، التي لاقت إعجاباً كبيراً في الجزء الأول.

يعكس البرومو الجديد طابعاً كوميدياً ودرامياً، ويبدو أنه سيكون محط أنظار الجمهور، خصوصاً مع تشويقه لمجموعة من الأحداث الطريفة والمثيرة، يرصد موقع "الموجز" التفاصيل كاملة في التقرير التالي

مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني

مشاهد مثيرة من البرومو

في البرومو، نرى علا (هند صبري) وهي تدعو أحد الرجال إلى عشاء في منزلها، حيث تكون برفقة والدتها "سوسن بدر" وأبنائها، وفي محاولة واضحة من والدتها لتشجيع الرجل على التفكير في الزواج منها، يظل الرجل صامتاً.

وبعد العشاء، تأخذ علا الرجل إلى الخارج وتسأله عن طبيعة علاقتهما، ولكن دون أن تتلقى إجابة واضحة. في مشهد آخر، تظهر علا وهي محبطة، وتعبر عن قرارها بترك فكرة الزواج والتركيز الكامل على تربية أبنائها.

هند صبري وظافر عابدين في الموسم الثاني لمسلسل البحث عن علا

ظهور شخصيات جديدة وتطورات درامية

البرومو أيضاً يكشف عن ظهور طارق الإبياري، الذي مثل دور شقيق علا في مسلسل "عايزة أتجوز"، بالإضافة إلى الفنان ظافر العابدين، الذي يلعب دوراً يثير اهتمام علا، وقد تقع في حبه.

في الوقت نفسه، نرى أبناء علا وهم يمرون بمشكلات متنوعة، بينما تعتقد علا أن اهتمامها بالزواج هو السبب الرئيسي في عدم انتباهها لمشاكلهم، مما يضيف بُعداً درامياً لمسار الأحداث.

أبطال الموسم الثاني لمسلسل البحث عن علا

موعد العرض وتفاصيل إضافية

أعلنت منصة نتفلكس عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام أن الموسم الثاني من "البحث عن علا" سيعرض حصرياً في 26 سبتمبر.

يضم المسلسل مجموعة من النجوم مثل هند صبري، سوسن بدر، طارق الإبياري، ظافر العابدين، محمود الليثي، وندى موسى.

سوسن بدر وهند صبري من مسلسل البحث عن علا 2

العمل من تأليف مها الوزير وإخراج هادي الباجوري، ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحات كبيرة بفضل متابعة الجمهور الحماسية للجزء الأول الذي حقق شهرة واسعة في الدراما المصرية.

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