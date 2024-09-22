هند صبري: أنا اللي رشحت ظافر العابدين للتمثيل في مصر وهو صديق

في تصريحات صحفية حديثة، كشفت النجمة هند صبري عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، المقرر عرضه على منصة نتفليكس في 26 سبتمبر الجاري.

وتحدثت هند صبري عن التحولات التي تشهدها شخصية "علا" وتحدياتها الجديدة، إلى جانب تفاصيل التعاون مع النجم ظافر العابدين والفارق بين هذا العمل وأعمالها السابقة، كل ذلك يرصده موقع " الموجز " في السياق التالي

التحولات في شخصية علا

أوضحت هند صبري أن شخصية "علا" ما زالت في رحلة البحث عن ذاتها وتواجه تحديات جديدة تغير حياتها وتخل بتوازنها.

وأضافت أن الجزء الثاني يبتعد عن فكرة البحث عن شريك حياة، إذ أصبحت "علا" الآن سيدة أعمال تمتلك مشروعها الخاص، مع تحمل مسؤوليات العمل وتربية الأبناء.

هند صبري

تعاون هند صبري مع ظافر العابدين

وعن تعاونها مع النجم التونسي ظافر العابدين، قالت هند: "أنا وظافر صديقان منذ سنوات، وأنا من رشحته للعمل في مصر لأول مرة من خلال مسلسل 'فيرتيجو'، وأشعر بالراحة في العمل معه".

ظافر العابدين

واستكملت بالحديث عن تجربتها السابقة في مسلسل "مفترق طرق"، الذي صور في أبو ظبي، مشيرة إلى الفارق بين شخصيتي "علا" و"أميرة"، وأنهما شخصيتان مختلفتان تمامًا رغم كونهما أمهات لأبناء مراهقين.

أحداث الموسم الثاني

تطرقت هند صبري إلى تفاصيل الموسم الثاني، موضحة أن الشخصيات تم تطويرها بعناية بناءً على التوقعات الكبيرة من الجمهور بعد نجاح الجزء الأول، الذي تم عرضه في 2022 وحقق شهرة واسعة.

وذكرت أن "علا" في هذا الموسم ستظهر بشكل أكثر نضجًا، بعد أن تعلمت من أخطائها وتجاربها السابقة، وأصبحت مسؤولة عن مشروع تعتبره كابنها، إلى جانب تحملها مسؤوليات أبنائها وارتباطها بعملها.

صناع العمل

يشارك في بطولة "البحث عن علا 2" إلى جانب هند صبري كل من: سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، وآخرين. العمل من تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال، وإخراج هادي الباجوري.

وأكدت هند صبري في تصريحاتها أن المسلسل يواصل تقديم صورة حية لعلاقتها بالأمهات في العالم العربي، اللواتي تعلقن بشخصية "علا" منذ الجزء الأول.

بالتزامن مع اقتراب عرض الجزء الثاني، يتوقع أن يجذب العمل اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع التطور الذي ستشهده الشخصيات وعمق القصص التي ستُروى.



اقرأ أيضا

هند صبري تكشف عن تفاصيل مشاركتها في "أحلى الأوقات 2" وتؤكد عودتها إلى السينما



الموسم الثاني لمسلسل البحث عن علا يكشف عن تطورات جديدة بظهور الابياري وظافر العابدين

