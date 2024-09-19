هند صبري تكشف عن تفاصيل مشاركتها في "أحلى الأوقات 2" وتؤكد عودتها إلى السينما

كشفت الفنانة هند صبري عن تفاصيل مشاركتها المحتملة في الجزء الثاني من فيلم "أحلى الأوقات"، الذي تم عرض الجزء الأول منه في عام 2004.



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هند صبري

على هامش احتفالية عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا - الجزء الثاني"، أوضحت هند صبري أنها سمعت عن تداول أخبار من المخرجة هالة خليل عن تقديم جزء ثانٍ من فيلم أحلى الأوقات، لكنها أكدت أنها لا تملك معلومات دقيقة حول المشروع أو موعد إنتاجه.

صرحت قائلة: "قابلت هالة خليل منذ فترة وسألتها عن المشروع، لكنها لم تعطني تفاصيل مؤكدة."

عودة هند صبري إلى السينما بعد غياب

تحدثت هند صبري أيضًا عن رغبتها في العودة إلى السينما بعد غياب دام عامين. قالت إن الانشغال بالأعمال الدرامية مثل مسلسل "مفترق طرق" والجزء الثاني من "البحث عن علا" قد أبعدها عن السينما، لكنها أكدت أن "السينما وحشتني، وسأركز عليها أكثر في الفترة المقبلة."

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أخر أعمال هند صبري في السينما

يذكر أن آخر ظهور سينمائي لهند كان في فيلم "فضل ونعمة" الذي عرض في عام 2022، وهو فيلم كوميدي اجتماعي.

تدور أحداث فيلم فضل ونعمة حول زوجين يمتلكان مطعمًا يتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومجموعة من النجوم، وتأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

هند صبري

الانتظار لعرض مسلسل البحث عن علا 2

من جهة أخرى، تنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد "البحث عن علا 2" على منصة نتفليكس يوم 26 سبتمبر الجاري.

يأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه في عام 2022.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي عائلي تشويقي، ويضم مجموعة من النجوم مثل سوسن بدر وظافر العابدين وهاني عادل، وهو من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وجاءت فكرة مسلسل البحث عن علا امتداد لمسلسل عايزة أتجوز الذي تم عرضه في رمضان 2010 وحقق نجاح كبير الذي قامت ببطولته هند صبري وإخراج رامي إمام بالإضافة إلى ظهور مجموعة كبيرة من ضيوف شرف أبرزهم أحمد السقا وعمرو يوسف ويوسف الشريف وادوارد وهاني عادل ونضال الشافعي وعمرو رمزي وتامر هجرس وأحمد عزمي وغيرهم



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