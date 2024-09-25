شخصية وليد فواز في فيلم "بنسيون دلال" وموعد عرضه

فيلم بنسيون دلال .. روجت الشركة المنتجة لفيلم "بنسيون دلال" للفنان وليد فواز، حيث من المقرر أن يعرض في دور السينما يوم 10 أكتوبر المقبل، وكجزء من الترويج، تم إطلاق البوستر الدعائي الذي يظهر فيه فواز بشخصية "الظابط مجدى"، مع تعليق الشركة: "الظابط مجدى بيحاول يفهم ايه اللى بيحصل فى بنسيون دلال... استنوه فى فيلم بنسيون دلال 10 أكتوبر بجميع دور العرض المصرية والعربية"، ويكشف الموجز تفاصيل العمل.

قصة فيلم "بنسيون دلال"



تدور أحداث الفيلم حول سيد الجدع، الأب الذي يحاول خداع أبنائه الخمسة ببيع البنسيون المشترك بينهم بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيغادر للقاء مستثمرين. أثناء غياب الأب، يحاول أبناؤه القيام بمشاريع مختلفة في البنسيون. مجاهد، الابن الذي يدير البنسيون، يسعى إلى تنظيم حفلة غنائية لتحقيق مكاسب مادية. وفي الوقت نفسه، يحاول عادل، المطرب الطموح، دعوة منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما عايدة، الناشطة النسوية، فتقرر استغلال الفرصة لتصوير فيلم عن التحرش داخل البنسيون.

تشابك الأحداث في البنسيون



الأمور تزداد تعقيداً مع ابن آخر، عصام، الذي يستضيف أمير جماعته الدينية وشخصاً غامضاً في البنسيون. أما الابن "باستاردو"، فخطته أكثر خطورة، حيث يخطط لسرقة البنك المجاور للبنسيون عن طريق نفق قام بحفره من بدروم البنسيون، تتشابك الخطوط الدرامية وتتعقد الأمور بسبب مفاجآت غير متوقعة تصدم الجميع، مما يزيد من تشويق الأحداث.

وليد فواز في "برغم القانون"



على جانب آخر، يُعرض حالياً للفنان وليد فواز مسلسل "برغم القانون"، حيث يقدم شخصية "ياسر"، التي لاقت إعجاب الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. المسلسل من بطولة مجموعة من النجوم، منهم إيمان العاصي، محمد محمود عبد العزيز، هاني عادل، وفرح يوسف. العمل من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر. المسلسل مكون من 30 حلقة ويعرض حالياً على الشاشات المصرية.

فيلم "بنسيون دلال" يقدم مزيجاً من الكوميديا والتشويق، مع حبكة معقدة تجمع بين الدراما العائلية والأحداث المثيرة داخل البنسيون، يترقب الجمهور عرضه في أكتوبر لمعرفة ما الذي سيحدث في هذه القصة المشوقة.

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