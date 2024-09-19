قبل عرضه بالسينمات.. التفاصيل الكاملة عن فيلم بنسيون دلال

موعد عرض فيلم بنسيون دلال.. استقرت الشركة المنتجة لفيلم بنسيون دلال على موعد عرض الفيلم، وذلك بالاتفاق مع الشركة الموزعة له، والفيلم يقوم ببطولته بيومي فؤاد، خالد سرحان.

بنسيون دلال

موعد عرض فيلم بنسيون دلال

وفي السطور التالية يرصد الموجز موعد عرضه، وكل التفاصيل المتعلقة به، يعرض فيلم بنسيون دلال يوم 10 أكتوبر المقبل في دور العرض المصرية العربية وباقي أنحاء العالم.

بنسيون دلال

بنسيون دلال

أبطال فيلم بنسيون دلال



فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي، حسين نيازي، وبطولة بيومي فؤاد، عمر متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، أسامة السيد الشهير بميكا، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، ضيفة شرف الفيلم نسرين أمين، ومن إخراج شادي الرملي.

بنسيون دلال



أحداث فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداث الفيلم عن سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعياً أن سيسافر للقاء المستثمرين، أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يقوم بإدارة البنسيون إقامة حفلة غنائية في البنسيون لكي يحقق مكسب يثير إعجاب الأب، في نفس الوقت يسعى الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لكي يسمعه وهو يغني، أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فقامت بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لكي يقوموا بتصوير فيلم عن التحرش، كما استضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون، كما حاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون عن طريق نفق قام بحفره في بدروم البنسيون، ثم تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

أحدث أعمال بيومي فؤاد

وفي سياق آخر، يعرض لـ بيومي فؤاد حالياً في السينما فيلم "جوازة توكسيك"، ويشاركه في بطولته ليلى علوي، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، بجانب عدد من الشرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وإنتاج زيد كردي.

وينتظر بيومي فؤاد، أيضًا عرض فيلم "المستريحة"، الذي يشارك في بطولته ليلى علوي، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبدالرحمن ظاظا، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالقوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

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