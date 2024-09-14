بعد تصدره للتريند.. أبرز تصريحات بيومي فؤاد على أزمته مع كاملة أبو ذكري ومحمد سلام

تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد، تريند جوجل، بعدما هاجم بشدة المخرجة كاملة أبو ذكري، وذلك نتيجة خلاف بينهما بسبب مسرحية "زواج اصطناعي".

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يحسم موقفه من العمل مع كاملة أبو ذكري

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، جاءت تصريحات بيومي فؤاد عندما رد على سؤال عن إمكانية تصالحه معها أو التعاون معها في أي عمل فني مستقبلي، وذلك في لقاء تلفزيوني له، مؤكدًا على أنه لن يتصالح معها، قائلاً: "لا مجال لأي صلح معها، ولا يمكن أن يجمعني بها أي عمل فني في المستقبل، حتى لو كان العمل سيحصل على جائزة الأوسكار".



وأكد بيومي فؤاد على أن كاملة أبو ذكري سقطت من نظره لعدم التزامها بموقفها الذي كانت قد بدأته، مُعلقًا: "لماذا حذفت منشورها الذي كتبته؟ هل تستطيع أن تجيب عن هذا السؤال؟".

وأشار بيومي فؤاد أيضًا إلى أن هناك ممثلًا آخر هاجمه بسبب المسرحية ذاتها، وعندما رفضت منصة "شاهد" شراء المسلسل الذي كان يعمل عليه، قام هذا الممثل بحذف منشوره، مدعيًا أن صفحته تعرضت للسرقة، ثم أعاد كتابة منشور جديد يختلف عن السابق، مُتابعًا: "من يتخذ موقفًا يجب أن يلتزم به احترامًا لنفسه. كن رجلاً ولا تهرب".

تصريحات بيومي فؤاد على أزمته مع محمد سلام

كما تحدث الفنان بيومي فؤاد عن أزمته مع الفنان محمد سلام، بسببب رفضه لتقديم العرض دعماً للقضية الفلسطينية، مما أثار الكثير من الجدل وانتقادات لفريق العمل، وأشار بيومي فؤاد إلى أن الأزمة قد انتهت الآن، وهو يشعر بالاطمئنان تجاه محبة جمهوره الحقيقي الذي لا يتحدث معه بشأن ما حدث ويعبر عن دعمه له.



وقال بيومي فؤاد إنه بدأ يتعمد الخروج مع أسرته إلى الأماكن العامة ليتلمس مشاعر الناس تجاهه، معتبراً ذلك مؤشراً على علاقتهم به، وكشف أنه عندما اندلعت الأزمة، قام البعض بنشر رقم هاتفه على "فيسبوك"، مما جعله يتلقى سيلًا من الشتائم عبر "واتساب"، ونتيجة لذلك، قام بإلغاء حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وركز على عمله.

بيومي فؤاد

وعبّر عن شعوره بأن الفنان في الوقت الراهن يواجه واقعاً جديداً حيث يُعتبر "متهماً" في كل الأحوال، حتى لو قام بأداء مناسك دينية كالحج أو العمرة أو حتى صلاة الجمعة، وأكد أنه لم يندم على تصريحاته في مسرحية "زواج اصطناعي"، مشيرًا إلى أن المهم بالنسبة له هو نواياه، رغم أنه عاش أسوأ أيام حياته بعد تلك الأزمة.

وأشار بيومي فؤاد إلى أنه عقب انتهاء العرض في الرياض وخلال عودته إلى مصر، كان شقيقه يرغب في إرسال حراس شخصيين لمرافقته في المطار خوفاً من التعرض لهجوم، ولكنه رأى أن بعض العائلات الفلسطينية من غزة استقبلته بمحبة وأخبرته أنهم يعرفون جيدًا من يقف معهم ومن ضدهم.

وأكد بيومي فؤاد على أن هناك أطرافاً مخلصة حاولت التدخل لإصلاح الأمور بينه وبين محمد سلام، لكن تلك الأزمة أثرت على جميع العاملين في الفن وأصبحوا كأنهم "عار" ويشعرون بأن عليهم التخفّي، وأكد أن الفيديو الذي نُشر لكلمته على خشبة المسرح في الرياض لم يكن كاملاً، وأنه بدأ حديثه بجملة: "أنا فنان مصري ولي الشرف، جئت إلى السعودية لأعرض فني ولي الشرف."

وأوضح بيومي فؤاد أنه لا يعترض على النقد ولا يغضب بسببه، وليس لديه مشكلة مع من يعبّر عن عدم إعجابه به كممثل، وختم حديثه بأنه يسعى للحصول على حقه بالقانون، ولن يسمح بأن يتم استغلال الأزمة للإساءة إليه، مشيراً إلى شخص قال إن "أسعاره أرخص من بيومي فؤاد".

تفاصيل خلاف بيومي فؤاد وكاملة أبو ذكري

يشار أن كاملة أبو ذكري كانت قد انتقدت بيومي فؤاد علنًا بسبب هجومه على الفنان محمد سلام عقب انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وهذا أثار خلافًا كبيرًا بينهما.

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