وليد فواز يشوق الجمهور لحلقات مسلسل "برغم القانون": ولسه اللي جاي جامد

شوق الفنان وليد فواز جمهوره للحلقات المقبلة من مسلسل برغم القانون، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب وليد فواز قائلا: بتشتم قوي من إمبارح بسبب ليلى، أُمال لو شوفتوا اللي جاي، مسلسل برغم القانون.

وليد فواز ومسلسل برغم القانون

مواعيد مسلسل برغم القانون

يعرض مسلسل برغم القانون من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ24 ساعة.

وليد فواز

قصة مسلسل برغم القانون

يحكي المسلسل قصة "ليلى" المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات، وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولولديه رغم حبه الشديد لهم.

يشارك في مسلسل "برغم القانون" كلا من الفنانة إيمان العاصي، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

تعليق وليد فواز على نجاح "برغم القانون"

علق وليد فواز على النجاح الذي حققه مسلسل "برغم القانون" وذلك منذ عرض أولي حلقاته حتي الآن، من خلال بوست عبر حسابه على فيسبوك، معلقاً: فكرة إني شغال في مسلسل بيقدم حتة من مصر وهي بورسعيد الجميلة الباسلة بالشكل الجميل الجديد ده مفرحاني فعلا.

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