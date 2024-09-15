بعد تصدره التريند.. تفاصيل الحلقة الاولي من مسلسل برغم القانون وموعد عرضه

تصدر اسم مسلسل برغم القانون للفنانة إيمان العاصي، بعد بدء عرض أولي الحلقات علي منصة Watch It، وذلك قبل بثه الأول على قناة ON، حيث انطلقت الحلقة الأولى مساء الأحد، ويكشف الموجز تفاصيل الحلقة الاولي من العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول ليلى (إيمان العاصي)، التي تستيقظ في منزلها بمدينة بورسعيد ولا تجد زوجها أحمد (محمد القس) بجانبها. تحاول ليلى الاتصال به، لكنها تفاجأ بأن هاتفه مغلق باستمرار. تتوجه بعد ذلك إلى أبنائها ليلى وهاشم لإيصالهم إلى المدرسة، وفي الوقت نفسه تبدأ بالسؤال عن زوجها لدى معارفه.

رحلة البحث عن أحمد

برغم القانون

ليلى تقرر البحث عن زوجها المختفي من خلال سؤال صديقه محمود (محمد محمود عبد العزيز)، الذي يجهل أي تفاصيل عن اختفائه. تذهب بعدها إلى ورشة قطع غيار السيارات التي يمتلكها أحمد، لتجدها مغلقة، تستعين بوالدها (نبيل على ماهر) في محاولة لكشف لغز اختفاء زوجها، خلال هذا البحث، تظهر شخصيات أخرى مثل شقيقتها فاتن (رحاب الجمل) وزوجها (وليد فواز)، الذي يعاني من الغيرة المفرطة، مما يجعلهما في حالة جدال دائم.

ديون زوجها واللغز الكبير

تكتشف ليلى أثناء بحثها أن زوجها مديون بمبالغ مالية كبيرة لتاجر قطع غيار السيارات، تقرر تقديم بلاغ في قسم الشرطة عن تغيبه، وبعد فترة وجيزة يتم الاتصال بها لإبلاغها بالعثور على جثة تشبه أوصاف زوجها، تصاب ليلى بالصدمة وتتوجه إلى المشرحة، لكنها تكتشف أن الجثة ليست لزوجها. بعد عودتها إلى المنزل، تجد رسالة من أحمد، الذي ترك لها مبلغًا ماليًا كبيرًا، طالبًا منها تسديد ديونه وعدم البحث عنه.

أبطال العمل والإنتاج

برغم القانون

يشارك في بطولة مسلسل "برغم القانون" مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، نبيل علي ماهر، وجيسيكا حسام الدين. المسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة "فنون مصر" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد العرض

يُعرض مسلسل "برغم القانون" يوميًا على قناة ON في السابعة والنصف مساءً، مع إعادة في الواحدة والربع صباحًا، وإعادة أخرى في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم التالي، المسلسل يمتد على مدار 30 حلقة، ويسلط الضوء على القضايا الاجتماعية والمشكلات القانونية التي تواجه النساء في المجتمع المصري، مع التركيز على مهنة المحاماة وما تكتنفها من تحديات وصراعات.

ايمان العاصي

أحداث اجتماعية مشوقة

تجسد إيمان العاصي شخصية "ليلى" المحامية التي تواجه العديد من التحديات بعد اختفاء زوجها، المسلسل يرصد تفاصيل حياة ليلى بعد أن تهرب زوجها فجأة، ليتركها مع طفليهما ليلى وهاشم. تتوالى الأحداث مع اكتشاف ليلى لحقيقة اختفاء زوجها، في إطار درامي اجتماعي مليء بالإثارة والغموض.

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