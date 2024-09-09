تعرف علي مواعيد عرض مسلسل "برغم القانون" والقنوات الناقلة

يدخل مسلسل "برغم القانون" المنافسة قريبا وسط أجواء حامية ونارية ، حيث تستعد الفنانة إيمان العاصي لعرض مسلسلها الجديد "برغم القانون" علي الشاشات وسط ترقب لردود أفعال الجمهور.

ويرصد الموجز موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له وتفاصيل قصة المسلسل .

أين يمكنك مشاهدة مسلسل "برغم القانون"

من المقرر أن ينطلق عرض مسلسل "برغم القانون" بداية من يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر علي قناة "ON" في تمام الساعة الثامنة مساء ، ويعرض يوم السبت 14 سبتمبر علي منصة "watch it"

منذ أيام قليلة كشفت قناة ON، عن برومو مسلسل برغم القانون بطولة النجمة ايمان العاصي، والمقرر عرضه عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، وسيطرت حالة من الإثارة والتشويق على أحداثه وما ستتعرض له بطلة العمل.

إيمان العاصي محامية في "برغم القانون"

تجسد الفنانة إيمان العاصي شخصية محامية في مسلسل "برغم القانون" ، حيث ستواجه العديد من التحديات في حياتها المهنية والشخصية ، وهو دور يحتاج فنانة كبيرة تستطيع توصيل مشاعر الشخصية للجمهور بسلاسة كبيرة ، ومن هي أفضل من الفنانة إيمان العاصي لتقديم هذه الشخصية الصعبة والمعقدة.

افيش مسلسل برغم القانون

قصة مسلسل "برغم القانون"

يدور المسلسل في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر ١٠ سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

والجدير بالذكر أن أبطال مسلسل برغم القانون قاموا بتصوير عدداً من المشاهد فى أماكن متفرقة ما بين جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبعدها سافرت أسرة العمل إلى بورسعيد لتصوير أسبوعين فى الأحداث التى تدور معظمها فى مدينة بورسعيد حسب القصة التى يتناولها المسلسل، وبعد العودة من بورسعيد تم استئناف التصوير فى مصر الجديدة وانتقل بعدها فريق العمل إلى اكتوبر للتصوير هناك.

أبطال مسلسل "برغم القانون"

المسلسل من بطولة إيمان العاصى وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمى ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

الفنانة ايمان العاصي

"برغم القانون" أول بطولة منفردة للفنانة إيمان العاصي

يعتبر مسلسل برغم القانون هو أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

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