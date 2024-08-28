سر النجاح.. إيمان العاصي تستغل الحجاب لجذب الأنظار

عرفت الفنانة إيمان العاصي ، بقدرتها على تقديم أدوار مميزة تلفت الأنظار وتجذب قلوب الجمهور، استطاعت أن تجعل من الحجاب تميمة حظ في مسيرتها الفنية، لفتت الأنظار بإرتداءها له في العديد من الأدوار، حيث أصبحت تلك الأدوار محطات نجاح هامة لها، ورغم ظهورها بعدة شخصيات، إلا أن شخصياتها بالحجاب تركت أثرًا كبيرًا في قلوب المشاهدين، وكانت بوابتها نحو أدوار البطولة المطلقة، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال التي ارتدت فيها إيمان العاصي للحجاب قبل مسلسل برغم القانون.

إيمان العاصي

جعفر العمدة

كان لمسلسل "جعفر العمدة"، الذي عرض في رمضان 2023، دور محوري في مسيرة إيمان العاصي، فقد قدمت خلاله شخصية "دلال" التي تميزت بالشر، وجعلت منها واحدة من أكثر الشخصيات التي تعلق بها الجمهور، وشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم مثل محمد رمضان، زينة، مي كساب، هالة صدقي، أحمد فهيم، عصام السقا، أحمد داش، منة فضالي، جوري بكر، ومنذر رياحنة، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ولقّب العمل بمسلسل الشارع، نظرًا لجمعه العائلات المصرية أمام الشاشات يوميًا لمتابعته، والنجاح الكبير لدور "دلال" منح إيمان العاصي الفرصة لتخوض أولى تجاربها في البطولة المطلقة في مسلسل "برغم القانون"، والذي من المتوقع عرضه قريبًا.

الحجاب في مسلسلات أخرى لإيمان العاصي

لم يكن "جعفر العمدة" أول الأعمال التي ظهرت فيها إيمان العاصي بالحجاب، فقد شاركت من قبل في مسلسل "أبو عمر المصري" عام 2018 مع النجم أحمد عز، حيث ظهرت كضيفة شرف بشخصية "ليلى"، تميز المسلسل بأحداثه الدرامية التشويقية التي دارت حول شخصية أبو عمر المصري وانضمامه إلى جماعة مسلحة، وشارك في بطولته أيضًا أروى جودة، محمد سلام، منذر رياحنة، أمل بوشوشة، وكان من تأليف مريم نعوم ومحمد المصري، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل الحساب يجمع

كما قدمت إيمان العاصي دورًا آخر بالحجاب في مسلسل "الحساب يجمع" عام 2017، الذي قامت ببطولته النجمة يسرا، وشاركها فيه كل من بوسي، كريم فهمي، ديانا هشام، ندى موسى، مراد مكرم، محمود عبد المغني، عايدة رياض، حازم إيهاب، ومنى عبد الغني. المسلسل من تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإخراج هاني خليفة.

إيمان العاصي

مسلسل حق مشروع

كان أول ظهور لإيمان العاصي بالحجاب في مسلسل "حق مشروع" عام 2007، حيث قدمت شخصية "حفصة زهدي عبد السلام" إلى جانب النجم حسين فهمي والنجمة عبلة كامل، وشارك أيضًا في العمل كل من سمير صبري، رجاء الجداوي، وأحمد السعدني، كتب المسلسل محمد صفاء عامر وأخرجه رباب حسين.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

وتستعد الفنانة إيمان العاصي، حالياً للظهور في مسلسل برغم القانون بالحجاب، مُجسدة شخصية محامية تدعى "ليلى"، وهو من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، إنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، ويشاركها في بطولته هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلى، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر، وآخرون من النجوم.

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