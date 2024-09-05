موعد عرض مسلسل "برغم القانون".. إليك التفاصيل

برغم القانون.. كشفت قناة ON، عن برومو مسلسل برغم القانون بطولة النجمة ايمان العاصي، والمقرر عرضه عبر شاشتها خلال الفترة المقبلة، وسيطرت حالة من الإثارة والتشويق على أحداثه وما ستتعرض له بطلة العمل.

موعد عرض مسلسل برغم القانون

تبدأ قناة "ON" عرض مسلسل "برغم القانون" بطولة مجموعة من النجوم على شاشتها بداية من يوم الأحد 15 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساءً.

موعد عرض مسلسل "برغم القانون" على قناة ON| إليك التفاصيل

المسلسل من بطولة إيمان العاصى وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمى ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.



قصة مسلسل برغم القانون

يدور المسلسل في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر ١٠ سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.



قاموا أبطال مسلسل برغم القانون بتصوير عدداً من المشاهد فى أماكن متفرقة ما بين جاردن سيتى ومصر الجديدة، وبعدها سافرت أسرة العمل إلى بورسعيد لتصوير أسبوعين فى الأحداث التى تدور معظمها فى مدينة بورسعيد حسب القصة التى يتناولها المسلسل، وبعد العودة من بورسعيد تم استئناف التصوير فى مصر الجديدة وانتقل بعدها فريق العمل إلى اكتوبر للتصوير هناك.



برغم القانون أول بطولة منفردة للفنانة إيمان العاصي

يعتبر مسلسل برغم القانون هو أول بطولة مطلقة للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التى جسدتها فى المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

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