موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل "برغم القانون".. والقنوات الناقله

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل "برغم القانون" العديد من الأحداث المشوقة والمفاجآت التي أبقت الجمهور في حالة ترقب ومع اقتراب عرض الحلقة السادسة، يتوقع الجمهور المزيد من الأحداث الدرامية المثيرة التي ستكشف عن الكثير من الأسرار، يرصد الموجز مواعيد العرض.

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل برغم القانون

تعرض الحلقة 6 من مسلسل برغم القانون لـ إيمان العاصي اليوم السبت على منصة WATCH IT، وسيكون موعد عرض الحلقة على شاشة قناة «ON» الأحد المقبل في السابعة والنصف مساءً، ويعاد مرتين الأولى فى الواحدة والربع صباحًا، والثانية فى الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

مسلسل برغم القانون

القنوات الناقلة

يذاع مسلسل إيمان العاصي على قناة ON E من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة، ولكن الحلقة تعرض منصة WATCH IT قبل عرضها بيوم .

أحداث الحلقات السابقة من برغم القانون

تطورت الأحداث بشكل كبير في الحلقة الرابعة من مسلسل برغم القانون، خاصة بعد ظهور خالد (شادى مقار) الذى كشف أن أخيه أحمد توفى منذ 15 سنة، وأن زوج ليلى (إيمان العاصى) انتحل شخصية واستولى على اسمه من أجل الاستيلاء على أمواله، وأظهر خالد شهادة وفاة أخيه أحمد إلى ليلى وسط صدمة كبيرة.

تذهب ليلى مسرعة إلى محمود (محمد محمود عبد العزيز) باعتباره الصديق المقرب لزوجها أحمد (محمد القس) وتخبره بما حدث إلا أن محمود يؤكد أنه من المحتمل أن تكون شهادة الوفاة التي أظهرها خالد مزورة وأن أحمد كان قد حكى لهم مشاكله مع أخيه خالد في الماضي، لتذهب ليلى إلى السجل المدني وتكتشف عدم وجود شهادة وفاة لزوجها أحمد.

برغم القانون

وفى نفس الوقت يقرر خالد السير في إجراءات اسقاط نسب أطفال ليلى من أخيه أحمد ويتخذ الإجراءات القانونية خاصة وأن شهادة الوفاة التي يمتلكها قام عملها خارج مصر وليس دليل اثبات على أي شيء وأن عليه استخراج شهادة وفاة من مصر، ويطلب خالد في المحكمة اسقاط نسب أطفال ليلى التى هي الأخرى تطلب نسب الطفل من أحمد المختفى والذي لم يتم العثور على مكانه.

صناع مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

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