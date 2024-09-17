قنوات عرض مسلسل برغم القانون وإليك عدد حلقاته

قنوات عرض مسلسل برغم القانون 2024.. تزايد اهتمام المواطنين خلال الأيام الماضية معرفة قنوات عرض مسلسل برغم القانون2024، حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عبر محركات البحث جوجل عن القنوات الناقلة لهذا المسلسل، والذي يعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنانة إيمان العاصي في الدراما التلفزيونية. في هذا المسلسل، تقوم إيمان العاصي بدور رئيسي يبرز مهاراتها التمثيلية ويعزز من مكانتها الفنية في الدراما.

ويتسائل عدد كبير من الأشخاص عن موعد عرض باقي حلقات المسلسل، بعدما نال إعجاب الكثيرون بعد عرض الحلقة الأولي من مسلسل برغم القانون السبت الماضي، و تصدر اهتمام المتابعين خاصةً مع تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني فيه.

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث المسلسل حول اختفاء مفاجئ لزوج ليلى، الذي تقوم بدوره الفنانة إيمان العاصي. زوج ليلى، الذي يؤدي دوره الفنان هاني عادل، يختفي فجأة، مما يدفع زوجته للبحث عنه ومحاولة فك لغز اختفائه. المسلسل يستعرض رحلة ليلى في محاولة العثور على زوجها، ويكشف عن العديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المشاهدين.

أبطال مسلسل برغم القانون

يشارك فى في المسلسل عدد كبير من النجوم البارزين في الوسط الفني، مما يضيف قيمة كبيرة للعمل، حيث يقوم بدور البطولة الفنانة إيمان العاصي والتي تجسد دور ليلي، ويشاركها الفنان هاني عادل الذي يلعب دور الزوج المختفي، بالإضافة غلي نخبة من الأبطال منهم الفنان محمد القس، الفنانة رحاب الجمل، الفنان عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، الفنان نبيل على ماهر.

القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون

يتسائل عدد كبير من الأشخاص بشكل مستمر عن معرفة القنوات الناقلة لهذا المسلسل، ويرصد لكم الموجز خلال السطور التالية القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون.

القنوات الناقلة لمسلسل برغم القانون 2024

أعلنت شبكة قنوات ON، عن عرض مسلسل برغم القانون، وتم عرض الحلقة الأولي الأحد المقبل 15 سبتمبر، ويعرض بواقع حلقة يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساء على قناة ON، بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

قنوات عرض مسلسل برغم القانون

يمكن للمشاهدين مشاهدة مسلسل برغم القانون قبل موعد عرضه تلفزيونيا بـ24 ساعة، على منصة WATCH IT.

عدد حلقات مسلسل برغم القانون

يبحث الكثير عن عدد حلقات المسلسل الجديد برغم القانون ومن المتوقع ان يكون المسلسل مكون من 30 حلقه ، 30 حلقة مليئة بالمشاهد الدرامية التي تجذب انتباه المشاهد المليئة بالإثارة والتشويق.

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