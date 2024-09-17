الملامح الأولى لـ مسلسل حنان مطاوع في رمضان 2025 .. تفاصيل

أعلنت الفنانة حنان مطاوع مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025, وذلك من خلال عمل درامي جديد يعرض على شاشات الـ Tv، بعد غيابها العام الماضي2024 عن المنافسة الرمضانية، وفي هذا الصدد يستعرض موقع " الموجز " التفاصيل في السطور التالية.

الفنانة حنان مطاوع

تستعد الفنانة حنان مطاوع لتصوير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم "دهب " في أول أكتوبر المقبل ،العمل من تأليف أحمد عاصم ،وإخراج أسامة عرابي، من إنتاج إيهاب السرجاني ،ومن المقرر أن يخوض السباق الرمضاني المقبل لعام 2025.

أعمال جديدة لـ حنان مطاوع على شاشات الدراما

وفي الوقت ذاته، تشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم “صفحة بيضا”, وهو ينتمي لأعمال الأوف سيزون، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

قصة وإبطال مسلسل صفحة بيضا

مسلسل صفحة بيضا يدور في إطار اجتماعي كوميدي ،مكون من 30 حلقة، ويشارك في العمل مع الفنانة حنان مطاوع كل من الفنان سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، وأحمد الشامي، من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما.

حياة أو موت لحنان مطاوع قريباً على شاشات المنصات



تشارك أيضا الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل حياة أوموت ،ويتكون العمل من 10 حلقات، ووتدوى قصتة حول حياة الدكتورة حياة أبو راضي، التي تواجه العديد من الأزمات خلالالأحداث، كما تتهم بجريمة قتل.

أبطال حياة أو موت



ويشارك في البطولة كل من رنا رئيس، أحمد الرافعي، ومحمد علي رزق، من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

الفنانة حنان مطاوع

آخر أعمال حنان مطاوع على شاشات الدراما

يذكر أن شاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولةمسلسل أطلق عليه صناعه اسم" جولة أخيرة" ،وكان ظهورها كضيفة شرف، يدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية الدكتور يحيي، الذي يتعرض للكثير من الأزمات خلال أحداث العمل.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

شارك في بطولة مسلسل جولة أخيرة كل من الفنان أحمد السقا، أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أحمد ندا وإخراج مريم أحمدي.

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