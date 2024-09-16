تريند برغم القانون.. حكاية إيمان العاصي في الدراما المصرية

في الساعات الأخيرة، تصدرت الفنانة إيمان العاصي محركات بحث جوجل بعد عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "برغم القانون"، مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انطلاق الحلقة، حيث كانت مفاجأة بظهور هذا العمل .

وقد أثار نجاح الحلقات الأولى ردود فعل واسعة بين الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بأداء العاصي المتميز في دور البطولة، يستعرض موقع " الموجز " أحداث الحلقات في السياق التالي

إيمان العاصي

تفاصيل الحلقة الثانية من تصاعد الأحداث وتعقيد الصراعات

شهدت الحلقة الثانية من "برغم القانون" تصاعدًا دراميًا ملحوظًا، حيث تعمقت الصراعات حول شخصية "ليلى"، التي تؤديها إيمان العاصي. بدأت الحلقة بتطورات مثيرة حول حياة "ليلى" الزوجية وما تواجهه من تحديات ومشكلات.

استيقظت "ليلى" على غياب زوجها "أحمد"، الذي يلعب دوره الفنان محمد القس، مما أثار قلقها خاصة بعد اكتشافها لغلق هاتفه.

بدأت رحلة البحث عنه، مما قادها إلى ورشة صديقه "محمود" (محمد محمود عبد العزيز)، الذي أخبرها بعدم معرفته بمكانه.

كشف الحقائق والأزمات المتصاعدة

مع مرور الوقت، تكتشف ليلى معلومات صادمة حول ديون زوجها الكبيرة، مما يعرضها للعديد من التحديات.

تضطر إلى تقديم بلاغ للشرطة حول اختفائه، وتصلها أخبار مروعة عن العثور على جثة تتشابه مع أوصاف زوجها، لتذهب مباشرة إلى المشرحة، لكن توتر الموقف يتصاعد عندما تتعرض لمأساة جديدة تتمثل في اندلاع حريق هائل في منزلها.

طاقم العمل والتفاصيل الفنية

يشارك في مسلسل "برغم القانون" مجموعة متميزة من النجوم مثل هاني عادل، محمد القس، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، وليد فواز، جيسكا حسام، وجوري بكر، إضافة إلى فرح يوسف، رحاب الجمل، وعايدة رياض، والمسلسل من تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر.

إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون

قصة المسلسل

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" حول "ليلى" المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد وتكتشف اختفاء زوجها فجأة بعد زواج دام عشر سنوات وقصة حب كبيرة.

تصاعد الأحداث يكشف الأسرار التي تكمن وراء هروب زوجها، ويعرض رحلة "ليلى" في مواجهة التحديات واكتشاف الحقيقة وراء اختفائه.

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