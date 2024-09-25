وائل جسار يغني تحت القصف الإسرائيلي في لبنان.. ما القصة؟

كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن مصير حفلاته وأعماله الفنية في بيروت بعد ما شهده لبنان الأيام الماضية، ولا يزال، من غارات إسرائيلية وقصف كثيف.

مصير حفلات وائل جسار في لبنان

وقال وائل جسار، في تصريحات صحفية لبنانية يرصدها الموجز، وفيها دعم من خلالها بلاده قائلا: كل العالم عارف أن اللبنانيين لا يخافون، وكل 15 سنة عندنا نكسة، بس بنطلع منها منتصرين، ورسالتي للشعب اللبناني: توكلوا على الله وأنا بروحي فداكم وفدا تراب البلد.

وائل جسار



وأوضح وائل جسار أنه مضطر لعقد حفلاته في موعدها، وشرح: "أنا متعاقد على حفلات بشروط جزائية ولا يمكن أن يخلف مواعيدها".



وعن أعماله الفنية المنتظرة، كشف الفنان اللبناني عن أنه يشارك في تقديم عدد من تترات مسلسلات رمضان المقبل 2025، قائلًا: "انتظروا مفاجآت كثيرة وبإذن الله تعجبكم".

آخر أعمال وائل جسار

أحدث أعمال وائل جسار أغنية "كل وعد"، وطرحها لابنته احتفالًا بتخرجها، والأغنية من كلمات رفيق نجيب، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبدالمنعم.

كلمات أغنية كل وعد لـ وائل جسار

كل وعد وعدتهولك هوفيه لك ما تخافيش

كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش

مش هقصر يوم معاكي صدقيني

اجمدي ده أنا بقوى بيكي ما تضعفيش

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته".

جدير بالذكر أن وائل جسار يشارك في تقديم عدد من تترات مسلسلات رمضان المقبل 2025، قائلًا: “انتظروا مفاجأت كثيرة وبإذن الله تعجبكم.

حرب لبنان

ويشهد لبنان منذ نحو أسبوع غارات جوية عنيفة أدت إلى عمليات نزوح إلى الأراضي السورية، وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وصل عدد القتلى إلى أكثر من 550 شخصًا على الأقل.

ورد “حزب الله” اللبناني على تلك الغارات بضربات استهدفت مقر الموساد الإسرائيلي، وحيفا ومستوطنات إسرائيلية.

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