أبو الغيط يُحذر من تداعيات الغارات الإسرائيلية على لبنان: تهديد خطير للاستقرار الإقليمي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل على لبنان، والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من القتلى وإصابة الآلاف من المدنيين، ويرصد الموجز التفاصيل.

ووصف أبو الغيط هذه العمليات بأنها تمثل اعتداءً سافرًا على السيادة اللبنانية، محذرًا من أن التصعيد الحالي يهدد بتفجير الوضع الإقليمي.

مخاوف من تفاقم الأوضاع الإقليمية

أكد الأمين العام أن هذه الهجمات قد تجر المنطقة إلى حرب واسعة النطاق، ستكون تبعاتها وخيمة على الجميع.

وأضاف أن هذا التصعيد ينم عن أهداف سياسية تسعى القيادة الإسرائيلية لتحقيقها دون مراعاة للتداعيات الكارثية المحتملة.

دعوة لمجلس الأمن للتدخل

من جانبه، دعا أبو الغيط مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدهور الأوضاع بشكل أكبر، مؤكدًا على ضرورة وقف التصعيد قبل أن تتكرر مأساة غزة في لبنان.

وشدد على أن الوقت لا يسمح بالتباطؤ، وعلى القوى الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها لمنع اندلاع حرب إقليمية.

تضامن الجامعة العربية مع لبنان

واختتم المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعة العربية تقف بجانب لبنان في مواجهة ما وصفه بـ"الاعتداءات الإسرائيلية الإجرامية"، مشيرًا إلى دعم الجامعة الكامل للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة.

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