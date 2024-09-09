إصابة نجل هاجر الشرنوبي بكسر في ذراعه أثناء لعب كرة القدم بالمدرسة

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي متابعيها بصورة لـ نجلها في ثاني يوم دراسة له، موضحة أنه تعرض للإصابة في ثاني أيام الدراسة، خلال لعبه كرة القدم مع أصدقائه، مطالبة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل، حتى يمر من هذه الأزمة على خير، ويكشف الموجز تفاصيل حالته الصحية.

اصابة ابن هاجر الشرنوبي في اول يوم دراسة



وتحدثت هاجر الشرنوبي عن تفاصيل الحالة الصحية لابنها بعد تعرضه للإصابة في اليد، حيث قالت عبر حسابها انستجرام: الحمد لله ابني كويس وبخير، كان بيلعب كورة في المدرسة والعظمة اتخلعت من مكانها، لكن قدر الله وما شاء فعل حاجة بسيطة الحمد الله.

ونشرت هاجر الشرنوبي صورة نجلها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلقت عليها: نزلتله صورة امبارح أول يوم مدرسة.. دي صورة تاني يوم مدرسة.. الحمد لله ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب.

اصابة ابن هاجر الشرنوبي

تعرض هاجر الشرنوبي للسرقة



وسبق وأن كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي عن تفاصيل تعرضها للسرقة من خادمتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هاجر الشرنوبي وابنها يوسف

وكتبت هاجر الشرنوبي: أنا في اختبار صعب، وعماله أسأل كل اللي حواليه اعمل ايه.. الست اللي بتساعدني في البيت سرقتني شكيت فيها اه بس مكنتش متأكدة ومحبتش أظلم ولا ابلغ، قولت أنا مش هجيبها البيت تاني وخلاص كلمتني كذا مرة مردتش، المهم سابتلي ڤويس وصوتها كان تقيل صوت حد عنده جلطة.. أنا اتجننت أني ظلمتها ووصلت للحالة دي كلمتها مالك يا بنتي في ايه ؟.. قالتلي ابني كان مأجر موتوسيكل واتسرق منه والراجل شراني وعاوز فلوس.. عاوز كام … كذا.

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

وفي سياق آخر، شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي في رمضان الماضي 2024 بمسلسل رحيل، الذي لعبت بطولته الفنانة ياسمين صبري، وقدمت فيه دور الفتاة الشعبية، التي تكفاح في الحياة من أجل العيش في حياة كريمة، وتحاول أن تساعد أسرتها وتساندهم، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد بدري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد صيام، وغيرهم من النجوم.

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