هاجر الشرنوبي تعلق على الظهور الأول لـ مصطفي حسني بعد وفاة والدته

علقت الفنانة هاجر الشرنوبي على آخر ظهور للداعية الإسلامي مصطفي حسني بعد وفاة والدته خلال مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الرسمي إنستجرام.

كتبت الشرنوبي، على حسابها الرسمي إنستجرام قائلة: مصطفي حسني في أول لايف له بعد وفاة والدته قال حاجه لمست قلبي جدا ، قال الإنسان عنده نفسية ربنا خلقها تسند البشر.

هاجر الشرنوبي تعلق على فيديو مصطفي حسني

وأضافت: أنا هفضل فاكر اول حد شفته تحت بيتي مش هنساه ، وأول حد شفته في المستشفي أثناء الغسل ، وصحابي وقرايبي الكتير اللي جولي وقت الصلاة وسبحان الله فيهم ناس مشغولة جدا بقيت أقول لنفسي وقدرتوا تيجوا المسافة دي كلها!.

هاجر الشرنوبي

واستكملت هاجر الشرنوبي: هفضل فاكر كل واحد حضني وطبطب عليا ، وكل واحد بعتلي رسالة ، وأي حد افتكرني بأي حاجه يمكن الواحد كان هيبقي أضعف لولا وجود الناس دي ، حسيت اني قادر أصلب طولي ، المواقف دي كبيرة أوي انا مكنتش متصور حجم تأثير أن لما أعرف أن حد عنده حالة وفاة فأنزل من بدري وارحله وأحضر معاه كل حاجه ، لازم تقدر مين حبيبك اللي مستني منك تبقي جنبه اوي اللي تقدر تعملها وقت الأزمات صدقني بيسندهم جدا.

واختتمت الشرنوبي: شعور إني حاسس بيك دا ابلغ من مليون كلمه حرفيا ، والله بنفضل فاكرين اللحظات اللي حسينا فيها بحب وقرب بعض ، وبدعم وسند اللي حوالينا نقدر نكمل.



آخر أعمال هاجر الشرنوبي

شاركت هاجر الشرنوبي في مسلسل "العودة" الذي يتكون من 30 حلقة وحقق نجاحات كبيرة ، مع الفنان شريف سلامة ، وليد فواز ، صفاء الطوخي ، حمزة العيلي ، احمد والي ، تارا عماد ، عصام السقا ، محمد عبد العظيم ، شاهيستا سعد ، سارة نور ، ولاء الشريف ، والعمل من إخراج أحمد حسن ، وتأليف أمين جمال.

مسلسل هاجر الشرنوبي الجديد

أعمال تنتظرها هاجر الشرنوبي

تعاقدت هاجر الشرنوبي مؤخراً على مسلسل "غموض" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ، والعمل من إنتاج وليد سامي ،. وإخراج حسام سلامة ، وتأليف فتحي الجندي ، ومدير التصوير الدكتور محمد شفيق.

اقرأ أيضاً

هاجر الشرنوبي تعمل في شركة هاني سلامة بمسلسل ”أمير العوامري”



هاجر الشرنوبي تخضع لجلسة تصوير جديدة احتفالا بعيد ميلادها