الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعي والدة الداعية مصطفي حسني

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدة الداعية الإسلامي مصطفي حسني ، التي توفت مساء اليوم الثلاثاء ، وذلك خلال حسابهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

وفاة والدة الداعية الإسلامي مصطفي حسني

وكان قد أعلن خبر وفاة والدة مصطفي حسني ، الداعية مصطفي عاطف عندما نشر بوست عبر حسابه الشخصي على فيس بوك.

وكتب مصطفي عاطف: لله ما أخذ ولله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة تفيدة محمود محمد عبد الجواد، والدة أخي الحبيب الداعية مصطفى حسني، اللهم اغفر لها وارحمها.

الداعية مصطفي حسني

كما نشر الشيخ أسامة قابيل عبر حسابه على فيسبوك وقال: خالص وصادق العزاء والمواساة إلى الصديق العزيز والأخ الكريم الداعية مصطفى حسني في وفاة والدته الكريمة المرحومة تفيده عبد الجواد.

وأضاف : نسأل الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويتغمدها بواسع رحمته، ولكم الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وسوف تنشر لكم جريدة الموجز موعد تشيع الجثمان والجنازة عند فور الإعلان عنها.

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