مسلم يفسخ التعاقد مع سلطان الشن.. معلقا: هستكمل عقدي مع شركة روتانا

أعلن مؤدي المهرجانات مسلم عن فسخ تعاقده مع المنتج سلطان الشن ، وذلك بسبب قفل أغانيه مؤخراً ، وأعلن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام.

أزمة مسلم وسلطان الشن

وقال مسلم في مقطع الفيديو: النهاردة أكتر يوم مبسوط فيه في حياتي.. يوم تخلصت من ذل وتعب وإرهاق ومعافرة، النهاردة تم فسخ العقد بيني وبين المنتج سلطان الشن، وبشكر ربنا والدكتور حسام لطفي على أنه خلصني من المعافرة وكان نفسي تخلص من غير مشاكل واستنيت قانون بلدي ونفسي أبقى في حالي والموضوع كان معطلني.

مسلم

وأضاف مسلم: محدش هيشوف قفل أغاني ليا تاني وهستكمل عقدي مع شركة روتانا وكنت نادر أني هعمل خير لله وأي أخت نفسها تفرح وأغني في فرحها تكلمني وهحضر فرحها والحمد لله على كل شيء، ماتنسوش الدعوات لعصام صاصا، ربنا يفك كربه ودعواتكم ليا في اللي جاي.

انفصال مسلم عن خطيبته يارا

كان أعلن مسلم مؤخرا عن فسخ خطوبته للمرة الثالثة من خطيبته يارا تامر ، وذلك من خلال نشر ستوري عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق مسلم قائلا: أنا خسرت كثير أوي من حياتي ووقتي قصاد التجربة دي وفشلت، والحمد لله بحمد ربنا إنه بين لي كل حاجة تخليني أبقى في حالي، وأبعد وآسف لنفسي مرة ثانية، والمرة دي بجد تعلمت الدرس، شكرًا المرادي اتقفل الموضوع نهائي.

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