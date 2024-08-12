عبد الباسط حمودة ومسلم.. تعاون فني جديد في أغنية "عفاريت"

يستعد المطربان عبد الباسط حمودة ومسلم لإطلاق دويتو غنائي جديد يحمل عنوان "عفاريت"، والذي سيتم طرحه قريبًا، الأغنية المصورة بطريقة الفيديو كليب تم تصويرها في شوارع وسط البلد بالقاهرة، حيث يتميز الفيديو بمشاهد تصويرية واقعية تعكس حياة الشارع المصري، ويستعرض الموجز تفاصيل الاغنية

تفاصيل الأغنية الجديدة

"عفاريت" تأتي من كلمات الشاعر محمود السداوي وألحان وتوزيع الموسيقي أحمد طارق يحيى، وهو التعاون الثاني الذي يجمع بين عبد الباسط حمودة ومسلم بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أغنية "يا أصفر" التي صدرت في فبراير 2022. الأغنية السابقة حظيت بإقبال جماهيري كبير حيث تجاوزت نسب مشاهدتها على منصة "يوتيوب" 70 مليون مشاهدة، مما يعكس قدرة هذا الثنائي على تقديم أعمال فنية تلقى رواجًا واسعًا.

"عفاريت" تعاون فني يعزز نجاح الثنائي

مسلم

يأتي التعاون الجديد في إطار حرص الفنانين على تقديم محتوى فني يلقى استحسان الجمهور، حيث يتمتع كل من عبد الباسط حمودة ومسلم بجماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي. عبد الباسط حمودة، المعروف بأغانيه الشعبية التي تمس قلوب المستمعين، يسعى دائمًا لتقديم لون جديد من الأغاني الشعبية التي تحمل طابعًا مختلفًا يعكس واقع الحياة اليومية. من جهته، يواصل مسلم مسيرته الفنية التي تميزت بتنوع الألوان الموسيقية التي يقدمها.

نجاح "يا أصفر" ودوره في إعادة التعاون

مسلم

التعاون السابق بين الفنانين في أغنية "يا أصفر" كان خطوة ناجحة ومهمة في مسيرتهما الفنية، حيث ساهم النجاح الكبير للأغنية في إعادة التفكير في التعاون مجددًا لتقديم عمل فني آخر. "يا أصفر" ليست مجرد أغنية ناجحة بل أصبحت جزءًا من الثقافة الشعبية وحققت انتشارًا واسعًا في الأوساط الشبابية، مما دفع الثنائي إلى تقديم عمل جديد يضاهي نجاح "يا أصفر".

مسلم وتألقه في فيلم "إكس مراتي"

بالإضافة إلى أعماله الموسيقية، شارك مسلم مؤخرًا في فيلم "إكس مراتي" الذي تم طرحه في دور العرض السينمائية. في هذا الفيلم، قدم مسلم أغنية "أنا بابا" بالتعاون مع الفنانة بوسي، هذه الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كلوبكس. مشاركة مسلم في الفيلم وإسهامه الموسيقي أضاف لمسة مميزة للعمل الفني، مما جعله يبرز كفنان شامل قادر على تقديم ألوان متعددة من الفن.

توقعات الجمهور

عبد الباسط حموده

الجمهور متحمس جدًا لإطلاق أغنية "عفاريت"، حيث يتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا كما حدث مع "يا أصفر". التركيبة الموسيقية التي تجمع بين صوت عبد الباسط حمودة المميز وأسلوب مسلم العصري، تعد بمثابة جسر بين الأجيال الموسيقية المختلفة، مما يعزز من مكانتهما في الساحة الفنية.

في النهاية، يأتي هذا التعاون ليؤكد أن الفن الشعبي المصري ما زال قادرًا على التجدد وتقديم محتوى يلامس الواقع بأسلوب فني راقٍ. الجمهور بانتظار "عفاريت" بفارغ الصبر، حيث يعتبرها الكثيرون من أكثر الأعمال المنتظرة في الساحة الموسيقية هذا العام.

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