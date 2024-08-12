متى يستمع الجنين للموسيقى؟... فوائد لن تتخيّليها لصحة صغيرك

الاستمتاع بالموسيقى من الأمور التي يقبل عليها الكثيرون يوميًا، ولكن هل فكّرت يوميًا في أن تكون العلاقة مع الموسيقى تبدأ من تواجد الجنين داخل رحم أمّه.

كشف تقرير حديث لموقع تيني لاف، اطلع عليه الموجز أن الاستماع إلى الموسيقى أثناء الحمل له فوائد عديدة للجنين، خاصة أنه يشجع على الترابط بين الأم والطفل قبل الولادة.

فوائد الموسيقى للجنين

وأضح التقرير أن تحفيز الموسيقى يحدث قبل الولادة عندما تعرضين طفلك الذي لم يولد بعد للموسيقى وهو لا يزال في الرحم.

ومهما كانت الطريقة التي ترغبين في تعريف طفلك بالموسيقى، فإن مجموعة متزايدة من الأبحاث العلمية بدأت تظهر فوائد تشغيل الموسيقى في الرحم، لكل من الأم والطفل على حد سواء.

ولفت التقرير إلى أنالرحم مكان هادئ نسبيًا، حيث يبلغ مستوى الصوت فيه حوالي 50 إلى 60 ديسيبل. أما المحادثة الطبيعية، فتبلغ مستوى الصوت فيها حوالي 60 ديسيبل. وتنمو آذان الجنين في الأسبوع الثالث من الحمل، لكنها لا تعمل بشكل سليم إلا في الأسبوع السادس عشر.

ورغم أننا نعلم أن الجنين يستطيع الاستماع بنشاط بحلول الأسبوع الرابع والعشرين، فإن الموجات فوق الصوتية تكشف أن الجنين يستطيع السمع وبالتالي الاستجابة للصوت في الأسبوع السادس عشر.

أهمية الموسيقى للجنين

يمكن أن يكون لمستويات التوتر المرتفعة لدى الأمهات الحوامل آثار سلبية على نمو الجنين. للموسيقى والغناء تأثير مهدئ على الأم الحامل والطفل الذي لم يولد بعد على حد سواء ويساهم في إنجاب طفل سليم وسعيد في وقت لاحق من الحياة. اختر أي نوع من الموسيقى التي تفضلها - أي شيء من كلاسيكية بيتهوفن إلى غناء التراتيل.

الموسيقى أيضًا جزء مهم من الترابط قبل الولادة. الاستماع إلى أغنية مريحة أو غناء التراتيل يرسل مواد كيميائية مهدئة في جميع أنحاء الجسم وإلى المشيمة، مما يسهل الترابط والاسترخاء.

وقال التقرير إن الاستماع إلى جميع أنواع الموسيقى يشجع على نمو دماغ الجنين في وقت مبكر، لأن الموسيقى تسهل عملية توصيل الخلايا العصبية في الدماغ. كما أن الاستماع إلى الموسيقى والاستمتاع بها يحفز دماغ الجنين ويساعد في نمو هياكل الدماغ.

وتشير دراسات جديدة إلى أن الأطفال يتذكرون الموسيقى التي استمعوا إليها في الرحم لمدة تصل إلى أربعة أشهر بعد الولادة! لذا، فإن الاستماع إلى الموسيقى أثناء الحمل يعد بالتأكيد فكرة جيدة، لكل من الأم والطفل.

نصائح مهمة للعب الموسيقى للجنين في الرحم

لا تشغلي الكثير من الموسيقى – لا داعي للمبالغة في اكتشاف أن الموسيقى تشجع نمو طفلك الذي لم يولد بعد من خلال تشغيل الموسيقى لطفلك باستمرار طوال فترة الحمل.

استمعي إلى الموسيقى من أجل متعتك الشخصية وليس بهدف المساعدة في نمو طفلك.

لا تشغل الموسيقى بصوت مرتفع جدًا - فالأصوات العالية تميل إلى إزعاج الأطفال أثناء نموهم.

لا تنسي الغناء أيضًا - إن صوت الأم مهدئ للغاية للطفل ويساعد في تطوير الرابطة قبل ولادة الطفل.

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