بعد إثارة الجدل والانتقادات ..حقيقة طلاق بشرى من خالد حميدة| تفاصيل

تصدرت الفنانة بشرى منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد انتشار أخبار تفيد بانفصالها عن زوجها خالد حميدة، وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهما الذي أثار الكثير من الاهتمام بسبب قصة الحب التي جمعتهما.

هذه الشائعات أثارت تساؤلات كثيرة، خاصة أن بشرى تحدثت سابقًا عن حبها العميق لخالد في لقاءات تليفزيونية، ويرصد موقع " الموجز" القصة كاملة.

بشرى

حقيقة طلاق بشرى وخالد حميدة

عند التحري حول صحة تلك الأخبار، تبين أنها مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، وسارعت بشرى لنفي هذه الأخبار بنفسها، حيث نشرت مجموعة من الصور تجمعها مع زوجها خالد حميدة على حسابها بموقع إنستجرام، وذلك خلال حضورهما معًا عيد ميلاد المطرب مصطفى قمر.

هذا الحفل الذي أقيم منذ أيام قليلة كان تأكيدًا على استمرار العلاقة الزوجية.

تصريحات بشرى حول الشائعات



وفي تصريحات صحفية، أعربت بشرى عن استيائها من تكرار الشائعات التي تستهدف حياتها الشخصية، مؤكدة أن الهدف منها هو إثارة الجدل والبلبلة دون أي أساس.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لشائعات من هذا النوع، معتبرة أن الشائعات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة المشاهير.

حفل زفاف بشرى وخالد حميدة

يُذكر أن بشرى احتفلت بزواجها من خالد حميدة في نهاية شهر يوليو الماضي في الساحل الشمالي، وسط حضور كبير من نجوم الفن والمشاهير.

من بين الحضور كانت رانيا يوسف، لقاء سويدان، درة، لقاء الخميسي، داليا البحيري، دانا حمدان، ميس حمدان، نور النبوي، لبلبة، وغيرهم.

هذا الزفاف الذي كان حديث الإعلام جذب الأنظار إلى قصة الحب التي جمعت بشرى وخالد.

انتقادات بسبب فارق العمر بين بشرى وزوجها

على الرغم من الفرحة التي صاحبت حفل الزفاف، تعرضت بشرى لهجوم وانتقادات من بعض الجمهور بسبب مظهر زوجها الشاب، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن بينهما فارق عمر كبير. حيث أشار المنتقدون إلى أن خالد يبدو أصغر منها بنحو 11 عامًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بشرى

رد بشرى على الانتقادات حول فارق العمر



ردًا على هذه الانتقادات، صرحت بشرى قائلة: "جبتوا الرقم ده منين؟ للدرجة دي شكلي كبير جنب خالد؟ إحنا قد بعض، ولو كان فيه فرق سنة أو سنتين مش فارق عندي، وده حتى حصل في زيجتي السابقة."

وأضافت أنها لا تعتبر هذه التفاصيل السطحية ذات أهمية، مشيرة إلى أن الأهم هو التفاهم بينهما.

بشرى تتحدث عن زوجها خالد حميدة

كما تحدثت بشرى بفخر عن زوجها خالد، واصفة إياه بأنه شخصية مستقلة ومتفهمة.

وأوضحت أن خالد تربى على يد والدته بعد وفاة والده في سن صغيرة، وأنه عاش خارج مصر لسنوات طويلة مما أثر على تفكيره وطريقة تعامله مع الأمور.

وأكدت بشرى أن خالد يتشارك معها نفس التفكير العصري، خاصة أنهما كلاهما من مواليد بريطانيا، ما جعل حياتهما متقاربة بشكل كبير.

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