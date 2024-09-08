"حزن وطلاق" .. أبرز أزمات أيمن بهجت قمر بعد وفاة بنات عمه

تصدر السيناريست أيمن بهجت قمر محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن أعلن وفاة بنات عمه فاطمة وعائشة عبدالغني قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع " فيسبوك ".

شهد السيناريست أيمن بهجت قمر العديد من الأزمات في حياته الشخصية والفنية، وكان أبرزها وفاة بنات عمه التي أثرت فيه بشدة، تلك الأزمة لم تكن الوحيدة، إذ واجه أيضاً تحديات مرتبطة بحياته الشخصية وأعماله الفنية التي أثارت اهتمام الجمهور وزادت من الجدل حوله، لذلك يرصد " الموجز" أبرز أزماته في السياق التالي.

أيمن بهجت قمر

وفاة بنات عمه وأثرها على حالته النفسية

نعى أيمن بهجت قمر ابنتي عمه، فاطمة وعائشة عبد الغني قمر، على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، دون الكشف عن سبب وفاتهما أو تفاصيل حول الجنازة.

جاءت هذا الأمر لتضعه في حالة نفسية صعبة، خاصة وأن الراحل عبد الغني قمر كان من أفراد عائلته الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

تصريحات صادمة عن حياته الشخصية

في حديث إعلامي سابق، كشف أيمن بهجت قمر عن جزء مؤلم من حياته بعد وفاة والده، وصرح بأنه كان يعيش مع والده بشكل كامل، وبعد طلاقه من والدته واجه حياة جديدة لم يكن مستعداً لها.

بعد وفاة والده، اضطر إلى مواجهة تحديات الحياة بمفرده، وعبر عن مشاعره بالكتابة والشعر، مما شكل انطلاقة لمسيرته الفنية التي أثرت في الجمهور.

أزمة الطلاق وأغنية "معرفش حد بالاسم ده"

من بين الأزمات التي واجهها قمر مؤخراً، كان طلاقه من زوجته إنجي عبد الحافظ، الذي تم بعيداً عن الأضواء، حيث ربط الجمهور بين كلمات أغنيته الشهيرة "معرفش حد بالاسم ده" وبين طلاقه، مما أثار موجة من التساؤلات.

ورد أيمن على تلك التلميحات قائلاً: "ياريت محدش يربط بين حياتي الشخصية والأغاني اللي بكتبها".

هذه التصريحات جاءت لتوضح أن أعماله الفنية ليست انعكاساً مباشراً لحياته الخاصة.

أيمن بهجت قمر

تعاوناته المثيرة للجدل في عالم الأغاني

واجه أيمن بهجت قمر هجوماً عنيفاً بعد تعاونه مع المطرب عمر كمال في أغنية "السخان"، وسخر أحد المتابعين من هذا التعاون قائلاً: "من عمرو دياب لعمر كمال زي ماكدونالدز لعربية الكبدة".

ورد أيمن بشكل لافت قائلاً إنه كتب أغاني متنوعة لأكثر من نجم، مؤكداً أنه يستطيع كتابة جميع الألوان الفنية.

أعماله الأخيرة واستمراره في النجاح

رغم الأزمات التي واجهها، يواصل أيمن بهجت قمر العمل في مجالات متعددة، وينتظر عرض فيلمه الجديد "ريستارت" قريباً.

الفيلم من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، ويعد مشروعاً كبيراً ينتظر الجمهور عرضه بشغف.

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