بعد تصدرها للتريند.. أبرز أزمات هيفاء وهبي التفاصيل كاملة

هيفاء وهبي.. تصدر اسم الفنانة هيفاء وهبي محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها من حفلها الأخير في كفر الشيخ، حيث ظهرت خلال الحفل وهي محمولة من قبل أربعة رجال أثناء غنائها، هذا المشهد أثار انتقادات واسعة من الجمهور، الذين اعتبروا أن هذا التصرف يعد إهانة وغير مقبول، وطالب البعض بإصدار اعتذار رسمي عما حدث، بالإضافة إلى دعوات لإيقافها عن الغناء في مصر.

هيفاء وهبي

وكان قد تصدر اسم الفنانة الفنانة هيفاء وهبي، التريند خلال الأيام الماضية، بعدما تعرضت لعدة أزمات مؤخراً، أبرزها أزمتها مع شركة "روتانا".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات التي تعرضت لها هيفاء وهبي خلال مشوارها الفني.

أزمة هيفاء وهبي مع شركة روتانا

لعل أبرز الأزمات التي تعرضت لها هيفاء وهبي خلال مشوارها الفني، قيام شركة روتانا بحذف عدد من أغانيها من منصة "تيك توك" بشكل مفاجئ، دون توضيح الأسباب لها، هيفاء وهبي أكدت عبر حسابها على "إكس" أنها ليست على علم بالسبب وراء هذا القرار، وأن مكتب محاماة خاص بها في بيروت يتحقق من الفعل الذي وصفته بغير القانوني، قائلة:" هناك تحرك من مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل غير القانوني، وللعلم روتانا لا تمتلك الألبوم، بل كانت تملك توزيع الألبوم لمدة 3 سنوات فقط، مع ذلك تحتفظ به الآن".

هيفاء وهبي

أزمة هيفاء وهبي مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في مصر

وفي سياق آخر، تصدرت هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا بعد أزمتها مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في مصر، وتم إيقافها من العمل الفني في مصر بسبب شكاوى من منتج سينمائي ومنظم حفلات، مما أدى إلى إصدار قرار بمنعها من العمل حتى تمتثل أمام النقابة لحل أزمتها، وبعد التحقيقات والصلح بين الأطراف، أعلنت النقابتان عن رفع الإيقاف عنها.

سرقة مجوهراتها

كما تعرضت هيفاء وهبي، مؤخرًا لسرقة 14 قطعة من مجوهراتها، ونشرت صوراً لهذه المجوهرات على إنستجرام طالبة من أي شخص يراها أو يحاول بيعها أن يبلغها.

أزمة هيفاء وهبي مع محمد وزيري



وأيضاً تعرضت للنصب من قبل مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وخسرت ممتلكات في انفجار مرفأ بيروت، مما سبب إصابات لأحد أفراد فريقها.

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