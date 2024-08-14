الأزمة بين هيفاء وهبي ونقابتي التمثيل والموسيقى في مصر.. الأسباب والتفاصيل

منع هيفاء وهبي من العمل الفني في مصر .. شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعاً بعدما تقدمت نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية في مصر بشكاوى ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جاء ذلك بعد تقديم شكاوى من قبل منتجي ومنظمي الحفلات، مما أدى إلى إصدار قرار بمنعها من ممارسة العمل الفني في مصر حتى تمثل أمام النقابتين لحل هذه الأزمة، ويرصد الموجز تطورات الأزمة ورد فعل هيفاء

بداية الأزمة.. شكوى من نقابة الموسيقيين والتمثيليين

القصة بدأت عندما خاطب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نظيره الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من خلال خطاب رسمي لتفعيل دور اتحاد النقابات الفنية، ويأتي هذا التحرك بعد ورود شكاوى تتهم هيفاء وهبي بالإخلال ببنود عقد فني مع شركة إنتاج سينمائي، حيث كانت قد تلقت دفعة مالية مقدمة من العقد ولم تلتزم بتنفيذ المتفق عليه

هيفاء وهبي

تصريحات النقابتين حول إيقاف العمل الفني لهيفاء وهبي

في بيان رسمي صدر عن نقابة المهن الموسيقية بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية، تم تضيح أسباب إيقاف تصاريح العمل الخاصة بهيفاء وهبي. وأشار البيان إلى أن الفنانة لم تلتزم ببنود التعاقد مع شركة إنتاج سينمائي، وهو ما ترتب عليه قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية بإيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجدداً.

تفاصيل الخلاف حول إقامة حفل بالساحل الشمالي

هيفاء وهبي

كما ورد في البيان شكوى رسمية من منظم حفلات تتهم هيفاء وهبي بالإخلال باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي في 19 يوليو، وذلك بعد أن حصلت على مبلغ مالي مقابل إقامة الحفل. بعد التحقيق في الشكوى، تبين صحة الادعاءات، مما دفع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية لاتخاذ قرارات تمنعها من ممارسة العمل الفني في مصر لحين حل هذه النزاعات.

موعد التحقيق مع هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

بناءً على تصريحات الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، فإن الشؤون القانونية للنقابة هي التي ستحدد موعد التحقيق مع هيفاء وهبي، حيث سيتم استدعاؤها للحضور أمام النقابتين للاستماع لأقوالها حول الشكاوى المقدمة. ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد خلال الأسبوع المقبل.

تفاصيل الأزمة من منظور منظم الحفلات

من جانبه، أوضح منظم الحفلات ياسر الحريري تفاصيل مشكلته مع هيفاء وهبي. فقد صرح بأنه دفع عربوناً بقيمة 500 ألف جنيه لإقامة الحفل، ولكن بعد محاولات عديدة للتواصل مع مدير أعمال هيفاء، لم يحصل على استجابة، مما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية للنقابة.

وقال الحريري: "طلبت منه صور الدعايا لتسويق الحفل، لكنه استمر في المماطلة حتى اقتراب موعد الحفل، وعندما طلبت استرداد العربون، أبلغني أن هيفاء ترفض إعادته".

هيفاء وهبي

موقف هيفاء وهبي من الأزمة

بعد انتشار الخبر وإصدار بيان رسمي من النقابتين، اكتفت هيفاء وهبي بنشر رد عبر خاصية القصص في حسابها على إنستجرام. وكتبت آية قرآنية تقول: "ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله"، في إشارة إلى موقفها من الأزمة والقرارات التي صدرت ضدها.

قرار نقابتي التمثيل والموسيقى وتأثيره على مسيرة هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

تعد هذه الأزمة تحدياً كبيراً لهيفاء وهبي، حيث يمثل قرار منعها من العمل الفني بمصر ضربة لمسيرتها في البلاد. فمصر تعد سوقاً كبيراً للفنانين العرب، وإيقافها عن العمل هناك سيؤثر على مشاركتها في الأنشطة الفنية المستقبلية. ومن الواضح أن حل هذه الأزمة يعتمد على حضورها أمام النقابتين وتقديم تفسيراتها حول الشكاوى المقدمة.

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