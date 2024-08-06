هيفاء وهبي تعود للشاشة الكبيرة بفيلم كوميدي جديد

تعود النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى الشاشة الكبيرة من جديد بفيلم "ولاد المحظوظة"، وهو عمل كوميدي بعيد تمامًا عن الإثارة والغموض والأجواء الدرامية التي اعتادت تقديمها.

تفاصيل فيلم "ولاد المحظوظة"

وتستعرض الموجز ابرز المعلومات عن الفيلم

فيلم "ولاد المحظوظة" من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشهد تعاونًا بين هيفاء وهبي وعدد من النجوم الشباب مثل كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي. يروي الفيلم قصة فتاة لبنانية تنتقل إلى مصر وتواجه العديد من المواقف الكوميدية والرومانسية.

انتهاء التصوير واستعدادات العرض

انتهت هيفاء وهبي وأبطال الفيلم من تصوير آخر المشاهد، حيث يستكمل المخرج مرقس عادل عمليات المونتاج والمكساج لتجهيز الفيلم للعرض في موسم الصيف هذا العام. من المنتظر أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض قريبًا بعد انتهاء كافة عمليات الإنتاج.

أبطال الفيلم وأدوارهم

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي، كل من محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، وضيفة الشرف رشا مهدي. تدور أحداث الفيلم في إطار لايت رومانسي، حيث تلعب هيفاء دور فتاة لبنانية تمر بالعديد من المواقف الطريفة والمغامرات في مصر.

أعمال هيفاء وهبي السابقة

كانت آخر أعمال هيفاء وهبي في السينما فيلم "رمسيس باريس" الذي طرح العام الماضي، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، مصطفى البنا، أحمد كشك، وسامي مغاوري. كتب الفيلم كريم حسن بشير وأخرجه أحمد خالد موسى.

ملخص فيلم "رمسيس باريس"

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حيث ينتقل مجموعة من المصريين من منطقة رمسيس إلى باريس، مما يتسبب في وقوع العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية. تصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقرر الأبطال تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، متنكرين بأزياء مختلفة.

تطلعات هيفاء وهبي المستقبلية

تسعى هيفاء وهبي دائمًا لتقديم أعمال فنية جديدة ومميزة، حيث تستمر في تجربة أنماط جديدة من الفن السينمائي. فيلم "ولاد المحظوظة" يعتبر تحديًا جديدًا لها، حيث تنتقل من أدوار الإثارة والدراما إلى الكوميديا الخفيفة والرومانسية.

توقعات الجمهور والنقاد

يتطلع جمهور هيفاء وهبي لرؤية هذا العمل الجديد، ويتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري كبير بفضل الطاقم الشاب الموهوب والمواقف الكوميدية المميزة. من جهة أخرى، يترقب النقاد تقييم العمل الفني والتجربة الجديدة التي تقدمها هيفاء وهبي.

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