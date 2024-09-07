هيفاء وهبي ترفع قضية ضد روتانا بسبب اختفاء ألبوم "بابا فين"

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن سبب حذف شركة روتانا عدد من أغنياتها على منصة تيك توك، ومنها بابا فين، معقبة: ألبوم بابا فين كان من إنتاجي.



سبب اختفاء ألبوم بابا فين لـ هيفاء وهبي



واستكملت هيفاء وهبي في منشور لها على حسابها الخاص على موقع إكس: لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة Tik Tok، بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، ما عندي جواب دقيق لأن ما حطوننا بالصورة، لما أخدوا القرار الطارئ السريع بشأني، ولكن الشركة وقفتلي ومسحت أيضا أغاني ألبوم بابا فين، وأحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيا ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغانيه على إية منصة تحت طائلة المساءلة القانونية.

هيفاء وهبي

وواصلت: يكون هناك تحرك من مكتب المحاماة الخاص بي في بيروت للتحقق من هذا الفعل غير القانوني وللعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم بل كانت تملك توزيع الألبوم ولمدة 3 سنوات فقط مع ذلك تحتفظ به إلى الآن، ولهذا اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة.

هيفاء تدعم شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي كانت الداعمة الأولى لـ شيرين عبد الوهاب خلال أزمتها الأخيرة، مع شركة روتانا، والتي على أثرها تم حذف العديد من أغاني شيرين الجديد التي تم طرحها مؤخرًا على العديد من المنصات، بعيدًا على أن هذه الأغاني حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



حل أزمة هيفاء وهبي مع منظم الحفلات

والجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أعلنت انتهاء الأزمة بين هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، وإلغاء قرار إيقاف تصاريح الغناء الخاصة بها.



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