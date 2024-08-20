هيفاء وهبي تحيي حفلاً في كفر الشيخ بعد أزمة مع نقابة الموسيقيين

بعد فترة من الجدل، أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن عودتها لإحياء الحفلات في مصر، وذلك بعد حل الأزمة التي كادت أن تمنعها من الغناء في البلاد بشكل دائم، وقد شاركت وهبي عبر حسابها على منصة "إنستجرام" إعلاناً عن حفلها المرتقب في محافظة كفر الشيخ يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أغسطس، ويستعرض الموجز تفاصيل الحفل المرتقب.

وكتبت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور الشهير انستجرام : "جمهوري الغالي في مصر الحبيبة، ملتقانا في مارينا دلتا كفر الشيخ لنغني ونفرح مع بعض يوم الجمعة 23 أغسطس"

هيفاء وهبي

خلفية الأزمة.. الشكوى التي كادت أن تمنع هيفاء من الغناء في مصر

تعود الأزمة إلى شكوى رسمية تم تقديمها لنقابة المهن الموسيقية في وقت سابق من هذا الشهر. الشكوى جاءت من منظم حفلات اتهم هيفاء وهبي بعدم الالتزام باتفاق لإحياء حفل في الساحل الشمالي بتاريخ 19 يوليو الماضي، ووفقًا للمنظم، فقد حصلت هيفاء على المبلغ المتفق عليه مسبقًا لكنها لم تحضر الحفل، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة له. بناءً على هذه الشكوى، قررت نقابة المهن الموسيقية عدم منح هيفاء تصاريح للعمل في مصر، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل حفلاتها في البلاد.

هيفاء وهبي

قرار نقابة المهن الموسيقية.. إلغاء المنع بعد التصالح

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل عن إلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر. جاء هذا القرار بعد جلسة تصالح بين هيفاء ومنظم الحفلات ياسر الحريري، حيث تمت التسوية بشكل ودي بين الطرفين. وأكد بيان النقابة أنه بعد مثول الطرفين أمام الشؤون القانونية للنقابة، تم التصالح بينهما وتم رد قيمة العربون الذي ورد بالشكوى.

هيفاء وهبي

الأثر على مستقبل هيفاء وهبي الفني في مصر

بهذا التصالح، تكون هيفاء وهبي قد تجاوزت أزمة كانت قد تهدد مستقبلها الفني في مصر. يأتي ذلك في ظل تأكيدها على احترامها والتزامها بالعقود المبرمة بينها وبين منظمي الحفلات في المستقبل، معربة عن سعادتها بالعودة للغناء في مصر، التي تعتبرها واحدة من أهم أسواقها الفنية.

ترقب جماهيري لحفل كفر الشيخ

هيفاء وهبي

ينتظر الجمهور المصري بفارغ الصبر حفل هيفاء وهبي في كفر الشيخ، حيث يتوقع أن يكون الحفل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الفنانة اللبنانية ومنظمي الحفلات في مصر. وستكون هذه الفرصة مناسبة لها لإثبات التزامها واحترامها للجمهور المصري، والذي لطالما كان داعماً لمسيرتها الفنية.

هيفاء وهبي

بهذا، يتجدد اللقاء بين هيفاء وهبي وجمهورها المصري، وسط توقعات بأن يكون الحفل حدثاً فنياً بارزاً يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، ليعيد التأكيد على مكانة هيفاء كواحدة من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي.

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