هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفل غنائي في شرم بعد تجاوز أزمتها

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي مميز في مدينة شرم الشيخ يوم 23 أغسطس الجاري، وذلك بعد تجاوز أزمة كبيرة كانت قد نشبت بينها وبين نقابة المهن الموسيقية ونقابة المهن التمثيلية في مصر.

انتهاء أزمة هيفاء وهبي

الأزمة التي أدت إلى وقف العمل بتصاريحها داخل مصر لفترة وجيزة، انتهت باعتذار علني من هيفاء أمام أعضاء نقابة الموسيقيين في فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

ترويج هيفاء وهبي للحفل

بخطوة حماسية، نشرت هيفاء وهبي بوستر الحفل على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" الذي رصده موقع “ الموجز ”، حيث ظهرت في إطلالة لافتة أثارت إعجاب متابعيها.

وعلقت هيفاء على المنشور قائلة: "جمهوري الغالي في مصر الحبيبة استعدوا، حفل جديد في مارينا دلتا كفر الشيخ، لنغني ونفرح مع بعض يوم الجمعة الموافق 23 أغسطس".

ولاقى هذا الإعلان تفاعلاً كبيراً من جمهورها الذي عبّر عن حماسه لحضور الحفل المنتظر.

الأزمة مع النقابات الفنية

أزمة هيفاء وهبي مع النقابات الفنية في مصر كانت قد بدأت على خلفية اتهامات بعدم التزامها ببنود العقود التي وقعتها مع عدد من الجهات الفنية في مجالي الغناء والتمثيل.

هذه الاتهامات أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار النقابتين بوقف تصاريح العمل الخاصة بها في مصر.

ووفقاً للتقارير، كانت الأزمة تتعلق بتخلف هيفاء عن الالتزام بعقد إحدى الأعمال الفنية دون تقديم أي اعتذار، بالإضافة إلى شكوى تقدم بها الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ضدها، تتعلق بتخلفها عن إحدى الحفلات الغنائية التي كانت قد تعاقدت عليها، حيث استلم مدير أعمالها عربوناً من منظمي الحفل.

تطورات الأزمة والصلح

بعد أيام من تصاعد الأزمة، خضعت هيفاء وهبي للتحقيق أمام نقابة المهن الموسيقية.

وأسفر التحقيق عن تصالحها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، المسؤول عن شركة ريماس، والذي كان قد نشب بينه وبين هيفاء نزاع أدى إلى قرار وقفها عن الغناء والتمثيل في مصر.

وفي بيان رسمي صدر عن نقابة الموسيقيين، أُعلن عن حل الخلافات بشكل ودي، وعودة هيفاء للعمل بكامل طاقتها الفنية.

هيفاء وهبي

إشادة متبادلة بين هيفاء وهبي وشيرين عبد الوهاب

في سياق آخر، شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً بين جمهور هيفاء وهبي وجمهور الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أن أشادت شيرين بمواقف هيفاء خلال فترة مرضها.

وصرحت شيرين في إحدى مداخلاتها قائلة: "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة اقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن. كانت بتكلمني يومياً عند الدكتور، وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني، ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني".

وأكدت شيرين أن هذه المواقف أثبتت لها أن هيفاء صديقة وفية رغم عدم تواجدها الدائم بجانبها، وأنها واحدة من أنبل وأكرم الشخصيات التي قابلتها في الوسط الفني.

هيفاء وهبي بين الأزمات والنجاحات

تعتبر هيفاء وهبي من الفنانات اللاتي أثبتن حضورهن القوي في الساحة الفنية العربية رغم الأزمات المتكررة التي تواجهها. وعلى مر السنين، استطاعت هيفاء أن تبني قاعدة جماهيرية ضخمة، ليس فقط بسبب أغانيها وأفلامها، بل أيضاً بسبب شخصيتها الجذابة وقدرتها على تجاوز الصعاب.

ومع اقتراب موعد حفلها في شرم الشيخ، ينتظر جمهورها بفارغ الصبر الاستمتاع بأداء مميز يعكس حبها وشغفها بالفن والموسيقى.

بهذا الحفل، تكون هيفاء قد أثبتت مرة أخرى أنها قادرة على العودة بقوة بعد كل أزمة، وأنها لا تزال تحتفظ بمكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن في العالم العربي.

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