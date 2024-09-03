الفاجرة وقبلة أمير.. أزمات في حياة ريم البارودي

تصدر اسم الفنانة ريم البارودي تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما تعاقدت على مسلسل جديد بعنوان "جوبا"، من المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل، وتظهر خلاله بدور نجلة الفنانة ميرفت أمين، ويشاركهما في بطولته ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات والمحطات في حياتها، وكذلك أبرز أزماتها.

ريم البارودي

نشأة ريم البارودي

ولدت الفنانة ريم البارودي يوم 6 أكتوبر عام 1978، وتخرجت من كلية السياحة والفنادق، دخلت المجال الفني عن طريق الصدفة، بعدما عملت في الإعلانات وكان عمرها حينها لا يتعدى الخامسة عشر عاماً، حيث قدمت أول تجربة تمثيلية لها من خلال تجسيدها لدور صغير في مسلسل "سر الأرض" مع الفنان الراحل علاء ولي الدين ونجاح الموجي وعثمان محمد علي ومحمد جبريل، وشاركت في العديد من الأفلام منها خطيب مراتي، خط الموت، حليمو أسطورة الشواطىء، زجزاج، سالم أبو أخته، يا أنا يا هوه.

أعمال ريم البارودي

ومن أشهر المسلسلات التي قدمتها قيد عائلي، شاش في قطن، طعم الحياة، أزمة نسب، السبع بنات، شطرنج، دلع بنات، ولي العهد، الشك، العقرب، نظرية الجوافة، احنا الطلبة، عابد كرمان، مسألة كرامة، سي عمر أفندي، أزهار، قلب امرأة، حدائق الشيطان، الزواج على طريقتي.

كانت أولى بطولاتها المطلقة في السينما من خلال فيلم "الهاربتان" لكنه لم يحقق النجاح المرجو منه، حقق فقط إيرادات بلغت76 ألف جنيهًا، وشاركها في بطولته الفيلم نرمين ماهر وهياتم وهشام عبد الله وسمير صبري ومحمد عبد الحافظ وآخرون.

وأفادت بعض التقارير الصحفية بأنها ابنة خال الفنانة غادة عادل وأن عمتها هي الفنانة شمس البارودي.

ريم البارودي

ريم البارودي وأحمد سعد

تزوجت ريم البارودي، خلال حياتها مرة واحدة، وكانت من المطرب أحمد سعد وتعتبر قصة حبهما من أصعب لحظات حياتها الشخصية، وتحدثت برنامج تلفزيوني عن تفاصيل زواجها منه، مؤكدة على أنها لم تمر بقصة حب في حياتها سوى مرة واحدة، وكانت من الفنان أحمد سعد، وأنها تزوجته بشكل رسمي وليس سري، وكانوا على وشك إقامة إحتفالية كبرى ولكنها لم تكتمل بسبب ظروف معينة وأن زواجها منه كان عقب طلاقه مباشرة من أم أولاده بسنة.

أزمات ريم البارودي

هاجمتها الفنانة سمية الخشاب، وقالت عنها في تصريحات تلفزيونية لها:"كانت مخلصة فلوس طليقها أحمد سعد"، ولكنها لم تقف صامتة أمام تلك التصريحات، وقامت بالرد عليها في تصريحات تلفزيونية لها، مؤكدة على أنه لم ينفق عليها في فترة الخطوبة أو الزواج، وأنها كانت تتمنى حينها أن يكون الجواهرجي الخاص بها موجودًا حينها ليرد على تلك المقولة، قائلة:" هو أحمد معاه فلوس؟ الفترة اللي أنا كنت معاشراه فيها كان هو خارج من زوجة وعنده أولاد عربيته عليها أقساط ولا يملك بيت أصلاً خالص، أخلص له فلوسه؟ حاجة تضحك".

كما أثارت ريم البارودي جدلاً كبيرًا بعدما قبلت الفنان أمير شاهين شقيق النجمة إلهام شاهين على وجهه خلال احتفاله بعيد ميلاده، وعلقت صورتها وهي تقبله وقالت: "قبلته لأنه أخويا، مكنتش نايمة في حضنه ولا نايمين على السرير، وكنا في بيت إلهام شاهين، إحنا ليه بنحب نروح للحتة الوحشة؟".

كما وصفت ريم البارودي الإعلامية ريهام سعيد بـ "الفاجرة" وذلك عبر مقطع مسرب على موقع الفديوهات الشهير يوتيوب وقالت خلال المقطع: "بتقارن مين بمين.. متعملش نفسك صاحب حد أنا اللي معرفك بيها، زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد"، ثم طلبت من الشخص الذي تتحدث معه أن يرسل ذلك المقطع لريهام سعيد، مُعلقة:"ابعتلها الفويس.. بتدافع عن فاجرة عن واحدة إذا خاصم فجر.. عن واحدة مكروهة ربنا أداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة، خليها كده ربنا عذبه أكتر وأكتر، اللهم لك الحمد أنا عندي ناس زي الفل حواليا".

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