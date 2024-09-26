تستعد الفنانة هاجر الشرنوبي للاحتفال بحفل زفافها الليلة، على المنتج أحمد الجابري، فى مارينا بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والعائلة.

حفل زفاف هاجر الشرنوبي

احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي مساء اليوم الخميس لحفل زفافها، ونشرت بعض الصور من تحضيراتها الأولية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «جاهزين الليلة»، وذلك على أنغام «اللية هنعمل هوليلة»، وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي عقدت قرانها منذ عامين بمسجد الشرطة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

هاجر الشرنوبي تحتفل بحفل زفافها وسط أجواء عائلية.. صور

هاجر الشرنوبي تحتفل بحفل زفافها وسط أجواء عائلية.. صور

هاجر الشرنوبي

هاجر الشرنوبي

آخر أعمال هاجر الشرنوبي

كان آخر أعمال الفنانة هاجر الشرنوبي مشاركتها في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة عن الأسرة والمجتمع والعائلات، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، وآخرين.

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