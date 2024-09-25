نشرة فن الموجز | عودة يحيى الفخراني للمسرح ووفاة شقيق إيساف

في عالم الفن، يواصل نجوم الفن تصوير أعمالهم السينمائية والدرامية والمسرح وحفلات غنائية وأحداث جديدة .

في إطار ذلك، يستعرض " الموجز" أبرز الأحداث الفنية في الساعات الماضية.



إلهام شاهين تبدأ تصوير مسلسل سيد الناس منتصف نوفمبر المقبل

تحدثت إلهام شاهين عن مسلسلها الجديد "سيد الناس"، الذي يُنتظر أن تبدأ تصويره منتصف نوفمبر المقبل.

وأوضحت أن العمل في مرحلة التحضيرات النهائية، مشيرة إلى أنها ستشارك البطولة مع الفنان عمرو سعد، بالإضافة إلى أحمد رزق وأحمد فهيم وطارق النهري.

العمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، ويُخطط عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.



إلهام شاهين

يحيى الفخراني يعود بمسرحية المللك لير



يستعد النجم القدير يحيى الفخراني لتقديم مسرحية "الملك لير" على خشبة المسرح القومي المصري، في خطوة مثيرة ينتظرها عشاق المسرح. جاء هذا الإعلان من الفنان أيمن الشيوي، الذي نشر مجموعة من الصور خلال التحضيرات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفقًا تعليقًا يقول: "بسم الله وعلي بركة الله، المسرح القومي المصري يقدم الملك لير، الأستاذ يحيي الفخراني إخراج شادي سرور".



تدور أحداث "الملك لير" حول الملك الذي يقرر توزيع مملكته على بناته الثلاث، حيث يواجه صراعًا دراميًا بعد أن تحرمه ابنته الصغرى من النفاق.

يتضمن العرض شرطًا يقضي بأن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، ولكن الابنتين الكبريين تتحدان للاستيلاء على كل شيء، مما يؤدي إلى طرد والدهما.



يحيى الفخراني

مؤلفة مسلسل برغم القانون تكشف تفاصيل العمل

تحدثت كاتبة مسلسل برغم القانون نجلاء الحديني، عن كواليس وتفاصيل العمل أثناء مرحلة الكتابة والبحث عن الشخصيات، خلال مداخله هاتفية لأحد البرامج.

وقالت نجلاء الحديني : مسلسل برغم القانون فكرة المنتج ريمون مقار ، وقد عرضها علي ، واستغرقت عام لكتابته ،وكانت البداية مع مرحلة البحث ومعرفة تفاصيل ما مرت به الحالات المشابهة ، حتي يكون قريب من المشاهد وهذا الامر لم يقتصر على الخط الأساسي في الأحداث ، ولكن مع كل الشخصيات.

برغم القانون

وأضافت نجلاء الحديني : ونظرًا لان بطلة العمل ستظهر في دور محامية ، فقد كان هناك شق قانوني وهذا ما جعل المؤلفة تكون على تواصل دائم مع محامي متمكن في هذا المجال ، حتي توقف علي كافة العمل ، وأستمر هذا الأمر حتي فى كتابة الحوار.

وأضافت: فكرة مسلسل برغم القانون كانت من البداية اقتراح المنتج ريمون مقار، ثم قمت بالعمل على كتابة مسلسل "برغم القانون" أكثر من عام، والمسلسل يحتوي على النصيب الأكبر من قصص السيدات والمشاكل التي يمرون بها.

وأوضحت: أنا مؤمنة بأن العمل المكتوب بصدق الناس بتصدقه ويوصلها بسرعة كبيرة، الحمد لله مبسوطه من ردود الفعل جدًا وعقبال باقي الحلقات.

خلاف حسام حبيب وتامر عاشور



بعد اعتذار حسام حبيب للفنان تامر عاشور بسبب أزمته الشهيرة وهو دفاع الثاني عن شيرين عبدالوهاب وأسرتها، أخذ الجميع يتسأل عن سبب الأزمة وتفاصيلها.

بدأ الخلاف بين حسام حبيب و تامر عاشور خلال أزمة حسام حبيب مع طليقته شيرين عبد الوهاب، إذ عبر عاشور عن تضامنه مع شيرين، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع X تويتر سابقًا: «كل اللي أقدر أقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب، أن مفيش كلمة واحدة بس من اللي اتقالت وانتشرت صح، أنا قريب من أهل شيرين ووالدتها وأخوها، أنا برضه أقولها أني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها.



تامر عاشور

واضاف: أهل شيرين مظهروش في حياتها آخر سنتين تلاتة أهل شيرين هم أهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط أهلها وناسها اللي يشيلوها من على الأرض شيل.

واستكمل عاشور: يا رب يبعد عنها كل خبيث وأناني وفاشل وممثل، هي أطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها، أنت بمن حولك، لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله في عدم وجودهم بمنتهى السهولة، أنا كلت عيش وملح في بيتها وفي بيت أمها وأخوها وكان لازم أقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمة من اللي اتقالت واتسمعت ليها أساس من الصحة، أهل شيرين هم هم أهل شيرين من زمان أوي، بالعقل.

طرح البرومو التشويقي مسلسل إقامة جبرية



طرحت منصة WATCH IT البرومو الرسمي لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي تتألق فيه الفنانة هنا الزاهد إلى جانب الفنان محمد الشرنوبي ومجموعة من النجوم البارزين.



يتضمن البرومو لمحات من أحداث المسلسل التي تتسم بالغموض والإثارة، حيث يتداخل بين الشخصيات توتر وتهديدات تعكس حالة من القلق.

وتم الإعلان عن عرض "إقامة جبرية" في نهاية العام الحالي، ويتكون المسلسل من 10 حلقات.

يجمع العمل بين عدد من الفنانين المعروفين، منها صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، ولطيفة أحمد، مع ظهور خاص للفنان أحمد حاتم، المسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، ويعالج موضوعات اجتماعية نفسية.



إقامة جبرية

أسعار تذاكر أحمد سعد في شيكاغو



يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في الولايات المتحدة، وتحديدًا في ولاية شيكاغو، يوم 27 سبتمبر الجاري، هذه الحفلة تأتي ضمن جولة فنية يقوم بها أحمد سعد، حيث نشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، معلقًا: "شيكاغو لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم يوم 27 سبتمبر في مسرح باتيو.

أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن أسعار التذاكر التي تنقسم إلى خمس فئات، لتناسب مختلف الجماهير، الفئات جاءت على النحو التالي:

- الفئة الأولى بسعر 58 دولارًا

- الفئة الثانية بسعر 75 دولارًا

- الفئة الثالثة بسعر 99 دولارًا

- الفئة الرابعة بسعر 129.99 دولارًا

- الفئة الخامسة والأخيرة بسعر 181.99 دولارًا.

أحمد سعد

وفاة شقيق المطرب إيساف

أعلن المطرب إيساف، عن ميعاد عزاء شقيقه الراحل نمازي، الذي رحل عن عالمنا في صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وطلب من جمهوره الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

أعلن المطرب إيساف عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك وكتب "لله الأمر من قبل ومن بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله أخي نمازي بعد صراع مع المرض مطالبًا من محبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".

إيساف

رنا رئيس تواصل دورها حياة أو موت"

تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير دورها بمسلسل "حياة أو موت"، الذي تقوم ببطولته النجمة حنان مطاوع، والعمل من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي المقبل،

تصوّر رنا رئيس دورها بشكل شبه يومي تحت قيادة المخرج هاني حمدي في مواقع متنوعة، أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي وبعض المناطق بالقاهرة، وفي الوقت نفسه، يتزامن تصوير المسلسل مع عرض مسلسلها الجديد "إنترفيو"، الذي يعرض حاليًا عبر منصة WATCH IT الرقمية.

رنا رئيس

شيرين عبد الوهاب تتضامن مع لبنان



أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن حزنها الشديد لما يتعرض له لبنان من أزمات وصراعات حالية، وكتبت شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على موقع X (تويتر سابقاً)، تقول: "أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا"، وفي ختام رسالتها، دعت شيرين للبنان قائلة: "ربنا معاكم ويساعدكم".

شيرين عبد الوهاب

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