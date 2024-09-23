نشرة فن الموجز| تطور الحالة الصحية ل سامو زين وآثار الحكيم واعتزال كريم الحسيني

في عالم الفن، يواصل النجوم أعمالهم الفنية من سينما ودراما، بالإضافة إلى حالتهم الصحية ومشاكلهم مع القضاء .

في إطار ذلك يستعرض موقع الموجز أبرز الأحداث الفنية في السياق التالي



صبا مبارك تتعاقد على مسلسل الوهم

تعاقدت الفنانة صبا مبارك علي مسلسلها الجديد تحت عنوان "الوهم" والذي سيعرض في رمضان 2025 ، ليدخل المنافسة مع عدد كبير من المسلسلات والنجوم الذين يخوضون سباق رمضان 2025.

تدور أحداث مسلسل "الوهم" في إطار تشويقي درامي ، والمسلسل مكون من 30 حلقة وسيتم عرضه في رمضان المقبل 2025 ،ومن المقرر أن يبدأ تصويره في نوفمبر القادم ، وسيتم التعاقد مع باقي أبطال المسلسل الفترة القادمة .

والمسلسل من بطولة صبا مبارك وتأليف أيمن الشايب ، وإخراج وائل فرج .



صبا مبارك

براءة الفنان أحمد آدم في قضية التهرب الضريبي

حصل الفنان الكبير أحمد آدم على حكم البراءة في قضية التهرب الضريبي التي أثيرت ضده، هذه القضية أثارت الكثير من الجدل، ولكن بجلسة 14 سبتمبر الجاري، أصدرت المحكمة حكمًا ببراءة المتهم في القضية رقم 57 لسنة 2021 جنح.

في جلسة المحكمة الأخيرة، تم تبرئة أحمد آدم من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية التهرب الضريبي.

جاء هذا الحكم بعدما تم الاطلاع على جداول جنح مستأنف نيابة الشئون الضريبية والجمركية، التي أظهرت براءة الفنان.

أحمد آدم

هيفاء وهبي تنتهي من تصوير "ولاد المحظوظة"

أنهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، بعد فترة من التوتر مع نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، لتستعد لطرحه قريبًا في دور العرض، هذا الخبر يأتي بعد انفراجة في أزمتها مع النقابتين.

هيفاء وهبي

يخضع فيلم "ولاد المحظوظة" لعمليات المونتاج والمكساج بعدما انتهت هيفاء وهبي من تصوير جميع المشاهد، هذا الفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويشارك في العمل كريم عفيفي، نانسي صلاح، ومحمود الليثي.



عزت زين والد أحمد العوضي في فهد البطل



يستعد الفنان أحمد العوضي للظهور في شخصية جديدة ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، حيث يجسد العوضي دور "فهد"، شاب صعيدي يعمل في مصنع رخام ويدخل في صراعات تجبره على النزول للقاهرة بحثًا عن لقمة العيش، في الحلقات الأولى من المسلسل، يتعرض "فهد" للعديد من المشاكل التي تقلب حياته رأسًا على عقب، لدرجة أنه يدخل السجن.

يجسد الفنان عزت زين دور والد "فهد"، بينما تلعب الفنانة صفاء الطوخي دور والدته. الصراعات التي تحدث بين "فهد" ووالدته تضيف بُعدًا دراميًا مكثفًا لأحداث المسلسل، حيث يتقاطع الماضي مع الحاضر بطريقة تعكس طبيعة العلاقات الأسرية في الصعيد.

يشارك في مسلسل "فهد البطل" مجموعة كبيرة من الفنانين مثل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، صفوة، وعزت زين ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

عزت زين

تطورات الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جمهور الفنانة آثار الحكيم على حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت دخولها المستشفى، وأكد زكي أن الفنانة بحالة جيدة قائلًا: "الحمد لله زي الفل روحت البيت، هي كانت بتعمل شوية تحاليل، ومفيش أي تفاصيل تانية".

تعرضت الفنانة آثار الحكيم لوعكة صحية مفاجئة نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، الخبر أعلنه المخرج عمر زهران، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: "دعواتكم للعزيزة الغالية النجمة آثار الحكيم بعد نقلها للمستشفى، شفاها الله وعفاها"، جاءت هذه الدعوة من زهران لتطمئن الجمهور الذي قلق على الحالة الصحية للفنانة التي غابت لفترة طويلة عن الأضواء.

آثار الحكيم

تطورات الحالة الصحية للفنان سامو زين



عانى الفنان سامو زين، خلال الأيام الماضية، من وعكة صحية شديدة استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

أعلنت مديرة أعماله، سلمى صلاح، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن مغادرته المستشفى، معربة عن شكرها لكل من اهتم بحالته،و أنه الآن في فترة راحة متمنية له دوام الصحة والسلامة،قائلة:" شكرًا جميعًا على اهتمامكم سامو الحمد لله خرج من المستشفى، وهو الآن في فترة الراحة، ربنا يحفظكم جميعاً، إدارة الفنان ساموزين سلمى صلاح ألف سلامة عليك".



سامو زين

اعتزال كريم الحسيني الفن

أعلن الفنان كريم الحسيني اعتزاله الفن بسبب عدم وجود فرصة مناسبة بالمشاركة في أعمال فنية أو دراما رمضان 2025، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك ووجه رسالة قاسية لنجوم الفن.

وكتب كريم الحسيني عبر حسابه على فيسبوك: أنا قررت اعتزل ما يؤذيني قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأني فعلا فنان (قديم نوفي) انتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان.

كريم الحسيني

واستكمل: قررت أن اعتزل السعي في دراما رمضان لأني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبيه والشلالية.



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تطورات الحالة الصحية للفنانة آثار الحكيم



بعد تعرضه لوعكة صحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامو زين

