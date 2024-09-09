أبرزهن هنادي مهنا وصبا مبارك.. نجمات يجسدن دور الطبيبة في الدراما والسينما

في الفترة المقبلة، تشهد الساحة الفنية تنافسًا ملحوظًا بين مجموعة من النجمات، حيث يواصل بعضهن تصوير أحدث أعمالهن، بينما تنتظر الأخريات عرض أعمالهن القادمة.

تجسد عدة نجمات أدوارًا مميزة كدكتورة في الدراما والسينما، منهن حنان مطاوع، صبا مبارك، رنا رئيس، وهنادي مهنا، يرصد الموجز ذلك في التقرير التالي

حنان مطاوع في "حياة أو موت"

تجسد حنان مطاوع في مسلسل "حياة أو موت" شخصية دكتورة متهمة في قضية قتل.

المسلسل مكون من 10 حلقات، من إنتاج أحمد السبكي، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

العمل يحمل طابعًا اجتماعيًا تشويقيًا ويشارك في بطولته رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، المسلسل من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج هاني حمدي.

حنان مطاوع

صبا مبارك في "وتر حساس"

تُقدم صبا مبارك دور دكتورة في مسلسل "وتر حساس"، الذي ينتمي إلى تصنيف الدراما الاجتماعية الرومانسية التشويقية.

المسلسل طويل ويشمل 45 حلقة، وقد انتهى صناعه من تصوير 5 أسابيع منه.

صبا مبارك

يجسد الأدوار الرئيسية فيه كل من إنجي المقدم، التي تلعب دور محامية، وهيدي كرم بدور إدارية، بينما يظهر محمد علاء كزوج إنجي المقدم، وتميم عبده كوالدها، وأحمد جمال سعيد كشقيقها، بالإضافة إلى عايدة فهمي كوالدة صبا وشقيقتها هاجر عفيفي.

العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويُنتج بواسطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رنا رئيس في "روح جدو"

في مسلسل "روح جدو"، تلعب رنا رئيس دور دكتورة تجميل فاشلة ضمن إطار فانتازي كوميدي.

يتكون العمل من 8 حلقات، ويُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

يشارك في بطولة المسلسل إسلام إبراهيم، إنتصار، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، ومحمد محمدي، مع عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، ومن إخراج أسامة عرابي.

رنا رئيس

هنادي مهنا في "أوسكار"

أما في السينما، فتشارك هنادي مهنا في فيلم "أوسكار" بدور دكتورة جينات. الفيلم من بطولة أحمد صلاح حسني، ويدور حول عودة الماموث.

الفيلم من فكرة كريم هشام وقصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، من إخراج هشام الرشيدي.

كما يشارك في الفيلم محمد ثروت والطفلة ليا سويدان.

هنادي مهنا

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