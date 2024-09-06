رنا رئيس تعاني من مرض نفسي في "حياة أو موت".. تفاصيل

انتهت الفنانة الشابة رنا رئيس من التحضير لمسلسلها الجديد الذي أطلق عليه اسم" حياة أو موت، والعمل بطولة الفنانة حنان مطاوع، ومن المفترض أن تبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

رنا رئيس

وعلم "الموجز" أن الفنانة الشابة رنا رئيس تجسد شخصية فتاة اسمها ماسة، وهي شقيقة الفنانة حنان مطاوع وتعاني من أزمة نفسية ضمن أحداث المسلسل، ومن المقررعرض العمل على شاشة منصة رقمية قريبًا.

أبطال مسلسل" حياة او موت"

مسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي، العمل من بطولة كل من الفنانة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

أعمال تشارك فيها رنا رئيس

أما من جانب النجمة الشابة رنا رئيس فتعيش حالة من النشاط الفني، إذ انتهت من تصوير مسلسلها روح جدو الذي تخوض بطولته المطلقة، كما تستعد لبدء تصوير الجزء الثالث من موضوع عائلي خلال الفترة المقبلة.

كما شاركت في مسلسل "سر إلهي" مع النجمة روجينا في رمضان الماضي، كما شاركت مع النجمة منى زكي في بطولة فيلم " 404، وشاركت أيضا مع النجمة ليلي علوي في بطولة مسرحية الصندوق الأحمر.

رنا رئيس

تفاصيل أحدث أعمال حنان مطاوع

وفي نفس السياق، تستكمل النجمة حنان مطاوع خلال الفترة الجارية تحضير مسلسلها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم " تقاطع طرق"

وتدور أحداث تقاطع طرق في إطار تشويقي اجتماعي، ويشارك في البطولة كل من سامي الشيخ وكوكبة كبيرة من النجوم، العمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج حاتم أحمد حسن، وإنتاج شركة أورما، وجاري التعاقدات مع باقي فريق لبدء التصوير قربيًا.

ومن المعروف أن شاركت النجمة حنان مطاوع في العام الماضي في بطولة مسلسل أطلق عليه صناعه اسم "صوت وصورة " وحققت مطاوع نجاحًا كبيرًا، إذ كان العمل يناقش العديد من القضايا الظواهر الهامة في المجتمع منها ظاهرة الذكاء الاصطناعي وعالم السوشيال ميديا، العمل كان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

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