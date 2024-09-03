أزمات أسرية.. كواليس مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي وصبا مبارك

يواصل صناع مسلسل 220 يوم بطولة الفنان كريم فهمي تصوير المشاهد الأولى للعمل، وذلك بعد انطلاق تصويرها أمس، وقد تم تصويرها خارجي بالقاهرة، كما صوروا بعض المشاهد الداخلية في منطقة مصر الجديدة.

أبطال مسلسل 220 يوم

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالعمل، تفاصيل شخصيات أبطاله.

أبطال مسلسل 220 يوم

مسلسل 220 يوم يقوم ببطولته كريم فهمي، صبا مبارك، علي الطيب، حنان سليمان، عايدة رياض، ميرا دياب، لينا صوفيا، بجانب بعض الوجوه الشابه، وتدور أحداثه في 15 حلقة، وهو من تأليف محمود زهران و سيناريو وحوار سمر بهجت، نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج سيدارز آرت برودكشن " صّباح إخوان " .

كريم فهمي

قصة مسلسل 220 يوم

ويلعب كريم فهمي خلال أحداث مسلسل 220 يوم دور روائي، بينما تظهر الفنانة صبا مبارك بشخصية مديرة مكتبة، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حيث يناقش موضوعات مهمة تخص الأسرة، منها كيفية مواجهة الآباء لتحديات تربية الأبناء، بجانب تسليط الضوء على دور الأب في الحفاظ على تماسك الأسرة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة.

فيلم السرب

وشارك كريم فهمي، مؤخرًا في فيلم "السرب"، وهو بطولة أحمد السقا، آسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم هيبتا

كما يشارك كريم فهمي، حالياً في الجزء الثاني من فيلم هيبتا، الذي يواصل أبطاله تصويره بعد عرض الجزء الأول عام 2016، ويشاركه في بطولته مجموعة جديدة من النجوم الذين حلوا بدل الأبطال الذين ظهروا في الجزء الأول، وهم منة شلبي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، ميان السيد، حسن مالك، مع مجموعة من الأسماء التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وهو من إخراج هادي الباجوري.

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