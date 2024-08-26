أحمد ماجد ينضم لفريق عمل مسلسل "تقاطع طرق" مع حنان مطاوع



يشارك أحمد ماجد في مسلسل تقاطع طرق، بطولة حنان مطاوع تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن ومن المقر أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحمد ماجد يتعاقد على المشاركة في مسلسل حنان مطاوع الجديد

إنضم أحمد ماجد مؤخراً لأسرة مسلسل تقاطع طرق، بطولة حنان مطاوع والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكان آخر أعمال حنان مطاوع في الدراما مسلسل صوت وصورة، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وشارك في العمل كل من مراد مكرم، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، وليد فواز، إيمان الشريف، هاجر عفيفي، مروة عيد، ناردين فرج، رامي الطمباري، وآخرين وحقق نسبة مشاهدة كبيرة وقت عرضه.

حنان مطاوع وأحمد ماجد



كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل جولة أخيرة، بطولة أحمد السقا تأليف أحمد ندا وإخراج مريم أحمدي وشارك في العمل كل من أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، صفاء الطوخي وظهر أحمد فهمي كضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

أيضًا انتهت من تصوير مسلسل هابي هالوين، منذ فترة ولكن حتى الآن لم تحدد الشركة المنتجة موعد نهائي للعرض.

حنان مطاوع

فيلم هابي بيرز داي

وفي السينما انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم هابي بيرز داي، بطولة نيللي كريم تأليف وإخراج سارة جوهر ويشارك في العمل شريف سلامة، حنان يوسف ويتناول العمل قضية عمالة الأطفال وتأثير هذا على مجتمعنا.

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