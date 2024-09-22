بعد تعرضه لوعكة صحية.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامو زين

عانى الفنان سامو زين، خلال الأيام الماضية، من وعكة صحية شديدة استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ساموزين

تطورات حالة سامو زين الصحية



وفي السطور التالية يرصد الموجز تطورات حالته الصحية، أعلنت مديرة أعماله، سلمى صلاح، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن مغادرته المستشفى، معربة عن شكرها لكل من اهتم بحالته،و أنه الآن في فترة راحة متمنية له دوام الصحة والسلامة،قائلة:" شكرًا جميعًا على اهتمامكم سامو الحمد لله خرج من المستشفى، وهو الآن في فترة الراحة، ربنا يحفظكم جميعاً، إدارة الفنان ساموزين سلمى صلاح ألف سلامة عليك".

أحدث أعمال سامو زين

أما بخصوص أحدث أعمال سامو زين الفنية، فقد كانت أغنيته "القبول نعمة" التي تم طرحها مؤخرًا على منصات الفيديو والموسيقى، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وجاء مطلع الأغنية كالآتي:" القبول نعمة، وانت القبول عندك زياده حبتين، كل حاجة طعمة، تستاهل الواحد يحبك مرتين، كل يوم أحلى، حد يقولي الجمال ده الاقي زيه فين، عيني عالسحله، اللي اتسحالها قلبي من اول يومين، مش عارف ابطل تفكير فيك يخرب عقلك، اول مانساك برجعلك تاني وبشتقلك".

ساموزين

سامو زين يحتفل بعيد ميلاد ابنته



وكان الفنان سامو زين، قد احتفل خلال الأسبوع الماضي بعيد ميلاد ابنته التي في سن المراهقة، حيث شارك جمهوره عدة صور لها من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "، وعلق عليها قائلاً :" كل عام وأنتِ بخير فتاتي الجميلة، أحبك للأبد".

أغنية دي حبيبتي سامو زين



وكان سامو زين، قد طرح مؤخرًا أيضًا أغنية على طريقة الفيديو كليب، وحملت عنوان "دي حبيبتى"، وكانت من كلمات محمد فتحي، ألحان محمد شحاتة، علي الخواجة، توزيع محمود صبري، مكس وماستر عمر العزبي، والكليب صوره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس.

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