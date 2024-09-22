نشرة فن الموجز.. استدعاء محمد رمضان للتحقيق وفيلم عاشق يتصدر أعلى مركز

في عالم الفن، يواصل النجوم أعمالهم الفنية من حفلات وأعمال سينمائية وتصدر التريندات وإثارة الجدل في أبرز اللقطات .

في إطار ذلك، يرصد " الموجز" أبرز الأحداث الفنية في الساعات الماضية خلال التقرير التالي

حفل أحمد سعد في الكويت ودبي

يستعد الفنان أحمد سعد لإقامة حفلة غنائية بارزة في مدينة الكويت، بمشاركة النجمتين نانسي عجرم والشاب خالد، وذلك في 29 نوفمبر المقبل.

قبل الحفل الكويتي، يعتزم أحمد سعد إحياء حفل آخر في دبي يوم 15 نوفمبر، حيث من المتوقع أن يحظى بحضور جماهيري واسع.

سيقدم سعد مجموعة من أغانيه المميزة، بما في ذلك "وسع وسع" و"اختياراتي مدمرة حياتي"، التي تحظى بإعجاب متابعيه.

أحمد سعد

النيابة عامة تستدعي محمد رمضان

استدعت النيابة العامة بأكتوبر، الفنان محمد رمضان، ونجله لجلسة عاجلة في واقعة التعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر، وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة اعتداء الفنان محمد رمضان ونجله على طفل، داخل نادي شهير في أكتوبر.

وقال محمد سالم والد الطفل ضحية ضرب ابن محمد رمضان، خلال بث مباشر مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: "ابني كان بيلعب مع أصدقائه، وتقريبا حد خبط ابن الفنان محمد رمضان، وكانت حاجة بسيطة وبعدها نجل الفنان قاله أنت متعرفش أنا ابن مين؟".

وأضاف والد الطفل: حصلت مشاجرة بين ابن محمد رمضان، وأصدقاء ابني، وحاول ابني فض المشاجرة وبعدها دخل حمام النادي.

موعد عرض فيلم عنب

ينطلق عرض فيلم عنب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، في جميع دور العرض المصرية.

تدور قصة فيلم "عنب" في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج أبطال الفيلم، وتمر الشخصيات بعدد من الأزمات بعد تجربة مشروب يعرضهم للنسيان، وعدم قدرتهم على تذكر ما حدث في تلك الليلة ما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية.

فيلم عنب، من بطولة الفنانة أيتن عامر، إسلام ابراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمد رضوان، محمود حافظ، والعمل من إخراج أحمد نور، وقصة أمين جمال ومحمد محرز، وإنتاج الرشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني ومنتج منفذ مصطفى متولي.

ايتن عامر

إياد نصار يخرج عن صمته لفيلم "أصحاب ولا أعز"

خرج الفنان إياد نصار عن صمته بعد فترة طويلة من عرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي أثار جدلاً كبيراً عند عرضه عبر منصة نتفليكس.

أعرب نصار عن استيائه من سياسة المنصة التي طلبت منهم عدم التحدث عن الفيلم.

قال نصار: "مش عارف ليه منصة نتفليكس طلبوا مننا منتكلمش، وده ضيع فرصة كبيرة إننا نتكلم".

وأضاف أن إصرارهم على الصمت كان غير مريح له، إذ شعر أنهم يستفيدون من تباين الآراء حول الفيلم.

وأكد: "إحنا مش أشرار، إحنا ولاد المجتمع، بنحس وبنصيب، وعايزين نتكلم في المواضيع دي".

إياد نصار

حقيقة ظهور علياء بسيوني وأحمد سعد في زفاف نجل بسمة وهبة

تصدر اسم مصممة الأزياء علياء بسيوني، تريند جوجل، بسبب ظهورها في حفل زفاف نجل الإعلامية بسمة وهبة، الذي أقيم في إيطاليا، مع الفنان أحمد سعد، وذلك بعد فترة من الانفصال الذي دام عامًا، هذه المناسبة كانت الأولى لهما بعد إعلان عودتهما، مما أثار الكثير من الأحاديث والتكهنات بين المتابعين.

وشاركت بسمة وهبة صورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها أحمد سعد وعلياء بسيوني، معربةً عن سعادتها بوجودهما في حفل الزفاف ووصفت أحمد بأنه "مطرب الوطن العربي الأول".



فيلم عاشق يواصل تصدره للمركز الأول

جاء فيلم "عاشق"، الذي تمكن من تحقيق أعلى الإيرادات حيث بلغت إيراداته خلال الأسبوع الأول مليون و123 ألف و661 جنيهًا، تبعه في المركز الثاني فيلم "إكس مراتي"، الذي جمع 734 ألف و861 جنيهًا، ويضم نخبة من النجوم مثل أمينة خليل، محمد ممدوح، وهشام ماجد، بإخراج معتز التوني.

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تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان ونجله للتعدي على طفل في أحد النوادي

