تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان ونجله للتعدي على طفل في أحد النوادي

استدعت النيابة العامة بأكتوبر، الفنان محمد رمضان، ونجله لجلسة عاجلة في واقعة التعدي على طفل داخل نادي نيو جيزة بأكتوبر، وتواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جمع التحريات والمعلومات عن واقعة اعتداء الفنان محمد رمضان ونجله على طفل، داخل نادي شهير في أكتوبر، يكشف الموجز تفاصيل التحقيق.

التحقيق مع محمد رمضان ونجله

وقال محمد سالم والد الطفل ضحية ضرب ابن محمد رمضان، خلال بث مباشر مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية: ابني كان بيلعب مع أصدقائه، وتقريبا حد خبط ابن الفنان محمد رمضان، وكانت حاجة بسيطة وبعدها نجل الفنان قاله أنت متعرفش أنا ابن مين؟.

التحقيق مع محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي على طفل في أحد النوادي

وأضاف والد الطفل: حصلت مشاجرة بين ابن محمد رمضان، وأصدقاء ابني، وحاول ابني فض المشاجرة وبعدها دخل حمام النادي.



وأكمل محمد سالم والد الطفل الضحية: ابن محمد رمضان قفل على ابني باب الحمام بالكرسي، واحتجزه دون وجه حق بعد ما فتح فيديو كول مع والده، ولما خرج لقي محمد رمضان قصاده، وهمس الفنان في أذن ابنه علشان كده ضرب ابني قلم سمعه كل اللي في النادي.

وكانت إحدى السيدات حررت بلاغًا في قسم أول أكتوبر بعد عصر الثلاثاء الماضي، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله، بالاعتداء على نجلها طالب ويبلغ من العمر 11 عامًا، داخل نادي شهير بأكتوبر، والتسبب في إصابته بكدمات بالوجه.

آخر أعمال محمد رمضان

شارك محمد رمضان مؤخراً في فيلم "ع الزيرو"، الذي كتبه مدحت العدل وأخرجه محمد جمال العدل، ويضم في بطولته عددًا من النجوم مثل نيللي كريم وجومانة مراد وإسلام إبراهيم، بالإضافة إلى الطفل منذر مهران.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية الأب "حمزة" المعروف بدراجون، الذي يعمل DJ ويواجه تحديات كبيرة بسبب مرض ابنه.

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