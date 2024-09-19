ألماني صغير.. تفاصيل خناقة ابن محمد رمضان مع طفل بعد وصولها للنيابة

خناقة ابن محمد رمضان.. حدثت مشاجرة بين نجل الفنان محمد رمضان وطفل آخر يبلغ من العمر 11 عامًا، وهو ابن مديرة بشركة إعلانات، داخل نادي شهير بمدينة 6 أكتوبر.

محمد رمضان

تفاصيل خناقة ابن محمد رمضان

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تفاصيل خناقة ابن محمد رمضان، وفقًا لما ذكرته والدة الطفل المصاب، قام نجل محمد رمضان بالتعدي على ابنها وإحداث كدمة في وجهه أثناء الشجار.

قامت والدة الطفل بتحرير بلاغ لدى قسم شرطة أكتوبر، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالتسبب في إصابة ابنها، وتلقّت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطارًا بالواقعة، وتم تسجيلها بشكل رسمي للتحقيق.

النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ وطلبت إجراء تحريات من الجهات المختصة لمعرفة المزيد عن ملابسات الواقعة.

فيلم أسد أسود

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان حاليًا لعرض فيلمه الجديد "أسد أسود"، الذي يُعد تجربة سينمائية تاريخية تدور أحداثها في عام 1280 ميلادية خلال فترة حكم المماليك وثورة العبيد،ويعتبر هذا الفيلم ثاني تجاربه في الأفلام التاريخية بعد نجاح فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، اللذين أخرجهما شريف عرفة.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد رمضان، كل من ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، ورزان جمال، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، وسيتم تصويره في مصر وعدة دول عربية.

محمد رمضان



آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان السينمائية هو فيلم"ع الزيرو"، الذي صدر في صيف 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث شاركته البطولة نيللي كريم، جومانا مراد، وشريف دسوقي، وآخرون من النجوم، والفيلم أخرجه ماندو العدل.

وكان آخر عمل درامي قدمه الفنان محمد رمضان، هو مسلسل جعفر العمدة، الذي شاركه في بطولته مي كساب، زينة، إيمان العاصي، طارق النهري، فريدة سيف النصر، بيومي فؤاد، أحمد داش، لبنى ونس، وآخرون من النجوم، والمسلسل كان من تأليف وإخراج محمد سامي.

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