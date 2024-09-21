نشرة فن الموجز| أحمد عزمي يتعاقد على رمضان 2025 وتعليق مصطفى كامل على أزمة شيرين

في عالم الفن، نواصل أحداث جديدة من تصوير أعمال فنية جديدة من سينما وتليفزيون وتصدر التريندات والأزمات .

في إطار ذلك، يرصد موقع " الموجز" أبرز الأحداث الفنية في الساعات الماضية.

نيللي كريم تبدأ تصوير نارين نوفمبر المقبل

يستعد فريق مسلسل نارين بطولة الفنانة نيللي كريم لبدء تصوير العمل قريباً، وتعمل الشركة المنتجة على استكمال باقي فريق العمل والانتهاء من جميع الديكورات الخاصة للمسلسل، لينافس العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2025.

ومن المقرر أن يكون بدء التصوير في بداية شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن ينافس العمل في السباق الرمضاني المقبل 2025.

نيللي كريم

حفل آمال ماهر في السعودية

انتهت المطربة المصرية آمال ماهر من بروفات حفلها في المملكة العربية السعودية، الذي يقام ضمن فاعليات اليوم الوطني السعودي الـ94، والذي تقدم من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها التي يحبها الجمهور.

ومن المقرر أن تغني المطربة آمال ماهر باقة متنوعة ومميزة من أغانيها الحديثة والقديمة مثل أنا بعشق الغنا، اتقي ربنا، اللي قادرة، أعرف منين، أصل الإحساس ،ولاد النهاردة وغيرهم من الأغاني، بالإضافة لعدد من الأغاني الكلاسيكية من الزمن الجميل، وتقدم ماهر أيضًا خلال حفلها اغاني للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ووردة، ولكوكب الشرق أم كلثوم.

آمال ماهر

تعليق مصطفى كامل على أزمة شيرين عبد الوهاب



أوضح مصطفى كامل أنه لم يتواصل مع شيرين عبدالوهاب منذ فترة، وأنه يكن لها كل الاحترام كونها من اكتشافاته الفنية، حيث كانت بدايتها مع أغنية مشتركة مع محمد محيي في ألبوم "صورة ودمعة".

وأشار مصطفى كامل إلى أن الأزمة بين شيرين و"روتانا" هي الآن في يد القضاء المصري، لذلك يجب على الجميع الانتظار حتى يحسم هذا النزاع.

مصطفى كامل

شخصية منة شلبي في فيلم الهوي سلطان

تستعد النجمة منة شلبي لإطلاق فيلمها الجديد "الهوى سلطان" الذي انتهت من تصويره منذ عدة أسابيع، ويُنتظر عرضه للجمهور قريبًا، الفيلم يدور حول قصة حب مليئة بالتحديات الاجتماعية، ويجمعها بالفنان أحمد داوود للمرة الثانية بعد فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب بين شخصية "علي" التي يجسدها أحمد داوود، و"سارة" الفتاة البسيطة التي تقع في غرام المهندس "علي"، الذي تجعله الظروف يتغير، ما يؤدي إلى العديد من المشاكل بينهما، الفيلم من إخراج وتأليف هبة يسري، وتم تصويره في الفترة ما بين ديسمبر 2023 وأبريل 2024.

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم، منهم أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشرشابي.

منة شلبي

ملك زاهر تشارك في بطولة فيلم أوتو كروس

تستعد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر للمشاركة في بطولة فيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم" أوتو كروس،"ويشاركها البطولة كل من ناهد السباعي، والفنان باسم سمرة ووفاء عامر وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة.

وتجسد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر شخصية سيدة أعمال، إذ تمتلك عدد من الشركات، ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة قليلة، فيلم" أوتو كروس" من تأليف هبة رحب وإخراج إبرام نشأت.

عمرو مصطفى يطرح أغنية "معرفش ينساني"

أطلق المطرب عمرو مصطفى أحدث أغانيه بعنوان "معرفش ينساني"، وذلك عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة في الوطن العربي، و الأغنية حققت ردود فعل إيجابية منذ لحظات إصدارها، وجذبت الانتباه بسبب تعاون فني مميز بين عمرو مصطفي والشاعر ربيع السيوفي والموزع الموسيقي جابور.

عمرو مصطفى

أحمد عزمي يتعاقد على مسلسل لرمضان 2025



أعلن الفنان أحمد عزمي عن تعاقده على مسلسل جديد ضمن سباق دراما رمضان 2025، في خطوة تعيد النجم المصري للساحة الفنية بعد سنوات من الغياب.

وجاءت هذه العودة بعد استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمناشدة عزمي التي عبّر فيها عن رغبته بالعودة للفن بعد سنوات من الأزمات والتحديات الشخصية التي مر بها.



أحمد عزمي

تعاقد أحمد عزمي مع الشركة المتحدة لإنتاج مسلسل رمضان 2025، حيث أعلن الخبر عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعبّر عزمي عن سعادته وامتنانه لاستجابة الشركة السريعة لمطلبه، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل له خطوة كبيرة نحو العودة إلى الأضواء مجددًا.

تامر حسني يحتفل بافتتاح مطعمه الجديد

تصدر الفنان تامر حسني، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد احتفاله بالأمس بافتتاح مطعمه الجديد في منطقة الشيخ زايد.

كان من بين الحضور طليقته الفنانة بسمة بوسيل، بالإضافة إلى النجوم باسم سمرة، هنا الزاهد، أيتن عامر، المخرجة سارة وفيق، وطارق الإبياري، وعلي ربيع.

تامر حسني

كما شهد الحفل حضور عدد من لاعبي كرة القدم مثل إمام عاشور ومروان عطية من النادي الأهلي، ومصطفى فتحي من نادي بيراميدز، مما أضفى طابعاً مميزاً على الاحتفال.

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