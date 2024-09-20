من طالبة جامعية لـ سيدة أعمال..ملك أحمد زاهر بوجهان مابين الدراما والسينما

تستعد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر للمشاركة في بطولة فيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم" أوتو كروس،"ويشاركها البطولة كل من ناهد السباعي، والفنان باسم سمرة ووفاء عامر وكوكبة كبيرة من النجوم القديرة والشابة، وفي هذا الصدد يستعرض "الموجز " تفاصيل شخصيات ملك أحمد زاهر القادمة على شاشات السينما والدراما.

ملك أحمد زاهر

تفاصيل شخصية ملك أحمد زاهر في" أوتو كروس"

وتجسد الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر شخصية سيدة أعمال، إذ تمتلك عدد من الشركات، ومن المقرر أن تبدأ تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة قليلة، فيلم" أوتو كروس" من تأليف هبة رحب وإخراج إبرام نشأت.

ملك أحمد زاهر ..طالبة جامعية في أزمة ثقة

وانتهت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر من تصوير مسلسل تحت عنوان “ أزمة ثقة”، بطولة الفناة نجلاء بدر وكوكبة كبيرة من النجوم القديرةوالشابة،ومن المقرر عرضه قريباً.



وتجسد الفنانة ملك أحمد زاهر خلال أحداث مسلسل أزمة ثقة، شخصية مريم طالبة بكلية الفنون الجميلة، ولها طموحات وأحلام عديدة، تكون في أغلب الأحداث غامضة وتخفي أسرار كثيرة.

ملك أحمد زاهر

تفاصيل قصة وأبطال مسلسل أزمة ثقة

مسلسل أزمة ثقة مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويشارك في البطولة كل من هاني عادل، نجلاء بدر، ملك زاهر، منة فضالي، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، وكوكبة كبيرة من النجوم ، العمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

آخر أعمال ملك أحمد زاهر على شاشات الدراما



شاركت الفنانة ملك زاهر في الماراثون الرمضاني الماضي2024 بمسلسل أطلق عليه صناعه اسم "محارب " بطولة الفنان حسن الرداد.

وظهرت ملك أحمد زاهر خلال مسلسل "محارب " بشخصية إلانفلونسر راند، وهي فتاة شريرة وتسعى لفعل أي شيء من أجل جمع المال، ونالت زاهر إعجاب الكثير من الجمهور وقت عرض المسلسل.

تفاصيل قصة وإبطال مسلسل محارب



مسلسل محارب " دارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، إذ كان يناقش قضايا هامة في المجتمع المصري، وجسد الفنان حسن الرداد خلال المسلسل دور عزيز محارب وهو سائق ميكروباص تمر حياته بأزمات عديدة، ويدخل في صراعات مع المحامي حسام الجيوشي الذي جسد شخصيته أحمد زاهر بالعمل، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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