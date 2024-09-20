مصطفي كامل يعلق علي أزمة شيرين عبد الوهاب: القضاء يحسم الجدل

تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليًا أزمة كبيرة مع شركة الإنتاج "روتانا"، التي كانت شريكًا في العديد من أعمالها الفنية، و الخلاف بينهما وصل إلى ساحات القضاء، حيث تمسك الطرفان بمواقفهما المتعارضة، وأصبح القرار النهائي في يد القضاء المصري، ونقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، تحدث عن هذا الخلاف مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمر يحتاج لحكم المحكمة، ويكشف الموجز تفاصيل القضية.

تصريحات مصطفى كامل

في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، أوضح مصطفى كامل أنه لم يتواصل مع شيرين عبدالوهاب منذ فترة، وأنه يكن لها كل الاحترام كونها من اكتشافاته الفنية، حيث كانت بدايتها مع أغنية مشتركة مع محمد محيي في ألبوم "صورة ودمعة"، وأشار مصطفى إلى أن الأزمة بين شيرين و"روتانا" هي الآن في يد القضاء المصري، لذلك يجب على الجميع الانتظار حتى يحسم هذا النزاع.

مصطفي كامل

بداية الأزمة مع روتانا

أزمة شيرين عبد الوهاب مع "روتانا" بدأت بعد أن قامت الشركة بحذف أربع أغاني لشيرين، وهو ما أثار غضبها ودفعها للحديث علنًا عن الموضوع مع الإعلامي عمرو أديب، شيرين عبد الوهاب عبّرت عن استيائها الكبير مما حدث، خصوصًا في ظل الشرط الجزائي والتعويضات التي تطالب بها الشركة، حيث قالت: "شغلي مش هدية لأي حد، ده رزقي ورزق عيالي، ومش كفاية ياخدوا مني 8 مليون جنيه بالغلط".

شيرين عبد الوهاب

وأضافت شيرين عبد الوهاب في حديثها مع أديب أنها تشعر بالغضب من تعامل "روتانا" مع الأزمة، وأكدت أن كل من تحدثوا عن الموضوع لم ينقلوا الحقيقة كاملة، بما فيهم محاميها الخاص. كما شددت على أن الجمهور يجب أن يعرف تفاصيل القضية بشكل صحيح، لأنها تمس رزقها ومجهود سنوات طويلة.

شيرين عبد الوهاب

رد شركة روتانا

من جهتها، نفت شركة "روتانا" ما أعلنته شيرين عبد الوهاب عن فسخ التعاقد بعد سدادها مبلغ 8 ملايين جنيه، الشركة أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن العقد مع شيرين ما زال ساريًا، وأنها لا تملك الحق في التعاقد مع شركة إنتاج أخرى دون إنهاء التعاقد بشكل قانوني.

شيرين عبد الوهاب

وجاء في البيان: "الحديث عن فسخ أو انتهاء عقد روتانا عار تمامًا عن الصحة، والمطربة شيرين عبد الوهاب مرتبطة بعقد حصري مع الشركة بموجبه منحت الفنانة شيرين شركة روتانا الحق الحصري في استغلال واستثمار صوتها طوال مدة التعاقد".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب لم تتراجع عن موقفها وأكدت في تصريحاتها أن الأموال التي دفعتها ليست كافية لحل الخلاف، معتبرة أن ما حصل عليه الشركة يؤثر على حياتها وحياة أطفالها بشكل مباشر. وأشارت إلى أن "روتانا" تصر على موقفها رغم محاولاتها لحل الأمور وديًا، لكنها الآن تنتظر قرار القضاء المصري لحسم النزاع.

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