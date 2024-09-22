هبيع عربيتي واسافر أغسل صحون.. كريم الحسيني يعتزل الفن ويوجه رسالة قاسية

تصدر إسم الفنان كريم الحسيني تريند جوجل بعدما ظهر وأعلن اعتزاله الفن بسبب عدم وجود فرصة مناسبة بالمشاركة في أعمال فنية أو دراما رمضان 2025، وذلك من خلال حسابه على فيسبوك ووجه رسالة قاسية لنجوم الفن، يرصدها لنا الموجز.

حقيقة اعتزال كريم الحسيني

وكتب كريم الحسيني عبر حسابه على فيسبوك: أنا قررت اعتزل ما يؤذيني قررت اعتزل السعي في الوسط الفني الجميل لأني فعلا فنان (قديم نوفي) انتمي إلى زمن الفن الجميل الأبيض والأسود وماسبيرو زمان.

كريم الحسيني وزوجته

واستكمل: قررت أن اعتزل السعي في دراما رمضان لأني ولله الحمد تقاعد عن العمل منذ عام 2021 حيث آخر مسلسل شاركت فيه كان (اللي مالوش كبير)، ومن وقتها وانا أحاول أن أسعى بكل طاقتي وجهدي وإيمانى ويقيني بأنها ستأتي ولكنها لن تأتي بعد، لقد تعبت وسئمت من هذا الضجيج وهذا النفاق والرياء والمحسوبيه والشلالية.

وأضاف الحسيني: أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير عام جيد جدا، قمت بعمل الدراسات العليا في فنون الإخراج، أقوم بتدريس التمثيل على مستوى الجامعات والورش، أقوم بتدريس ماده الدوبلاج والتمثيل الإذاعي والتعليق الصوتي على مستوى الجامعات والورش أيضا، أعمل بالمسرح (مسرح الدولة) الذي احتضنني ولكني (موظف) بمسرح الدولة، فأقوم بعمل المسرحية كبطولة وأتقاضى عليها 5000 جنيه فى الشهر، بعد خصم الضرائب أتقاضى 3000 جنيه هل هذا يعقل، ومع ذلك فأنا راض تماما وأجد سعادتي على خشبة المسرح عندما استمع إلى التصفيق الحقيقي ورد الفعل اليومي الذي يشبع رغباتى كفنان موهوب.

اعتزال كريم الحسيني

وأختتم: لذا ومن موقعي هذا اتخذت قرارا في منتهى الهدوء وها أنا أجلس في المسجد بعد صلاه الفجر ولا أحمل في نفسي إلا الطمانينة والرضا واليقين، بعد انتهاء عرضى من مسرحية "كازينو"سوف أغلق هذه الصفحه تماما أقصد (صفحة الوسط الفنى المبنى على اللا معايير)، سأقوم ببيع سيارتي وسأسافر إلى كاليفورنيا أو الولايات المتحدة وسأقوم بدراسه الإخراج السينمائي والإنتاج وأحاول أن أجد لنفسي أي فرصة للعمل حتى لو اضطررت لغسل الصحون ومسح الأحذية وبيع الجرائد وسأقوم بتدريس التمثيل هناك وسأجتهد وأكون نفسي كي أحقق حلمي الدفين.

آخر أعمال كريم الحسيني

شارك كريم الحسيني مؤخراً في مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد ودنيا عبدالعزيز وفتوح أحمد وهدى الإتربي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

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